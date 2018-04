Prieskum: Slovensko slabo podporuje digitalizáciu firiem

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. apríla (TASR) – Slovensko nevyvíja dostatočné úsilie na to, aby firmy využívali vo svojom podnikaní moderné digitálne nástroje. Vyplýva to z výsledkov celosvetového prieskumu spoločnosti Euler Hermes, ktorá pôsobí v oblasti poistenia a pohľadávok. Lepšie podmienky pre digitalizáciu vytvárajú podľa prieskumu všetky ostatné krajiny V4.Index digitalizácie(EDI) zostavený spoločnosťou Euler Hermes meria schopnosť jednotlivých krajín napomáhať digitálnym podnikateľom prosperovať, a taktiež tradičným podnikateľom profitovať z využitia digitálnych nástrojov.Spomedzi 115 krajín sa Slovensko umiestnilo na 40. pozícii, čím si oproti vlaňajšku pohoršilo o jedno miesto. SR získala len polovičné hodnotenie za pripojiteľnosť k internetu a úroveň vzdelávania. Kvalita vzdelávacieho systému, výskum a vývoj či spolupráca univerzít a súkromného sektora na Slovensku dosiahla v hodnotení 45,3 bodu zo 100.Všetky okolité štáty okrem Ukrajiny pritom dostali lepšie hodnotenie. Rakúsko sa umiestnilo na 13. pozícii, Česká republika na 28. priečke a Maďarsko na 39. mieste. Najlepšie podmienky pre digitalizáciu firiem podľa indexu EDI vytvárajú USA, Nemecko a Holandsko.Krajinám, ktoré chcú zlepšiť úroveň digitalizácie, odporúča spoločnosť Euler Hermes zamerať sa na vytvorenie proaktívnych digitálnych regulačných opatrení, na vzdelávanie v oblasti digitalizácie, rozsah pripojenia k internetu a zlepšenie digitálnej infraštruktúry. Každá firma by zároveň mala mať rovnaké možnosti rozvíjať sa v oblasti digitalizácie.