PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer-SD pred SaS a SNS

Bratislava 15. februára (TASR) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v prvej polovici februára, so ziskom 27,7 percenta by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 10. do 14. februára vykonala formou telefonického dopytovania na vzorke 1000 respondentov agentúra AKO.Na druhom mieste by skončila SaS (16,3 percenta) a na treťom SNS (11,4 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj ĽSNS (10,5 percenta), OĽaNO-NOVA (9,1 percenta), Most-Híd (8,1 percenta), Sme rodina (6,6 percenta) a KDH (5,6 percenta).Pred bránami NR SR by skončili SMK (2,9 percenta), #Sieť (jedno percento), Strana zelených Slovenska (0,3 percenta), KSS (0,3 percenta) a Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (0,2 percenta).Ak by voľby dopadli takto, Smer-SD by v parlamente obsadil 44 kresiel, SaS 26, SNS 18, ĽSNS 16, OĽaNO-NOVA 14, Most-Híd 13, Sme rodina 10 a KDH deväť. Súčasná koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd by mala spolu 75 hlasov, čo na väčšinu nestačí.Otázka v prieskume znela: "Prednedávnom sa konali voľby do NR SR (parlamentu). Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí". Z opýtaných 12,5 percenta deklarovalo, že by určite nešli voliť, 17 percent nevedelo, koho by teraz volili a 1,2 percenta odmietlo prezradiť, koho by volili. Rozhodnutých, teda tých, ktorí by išli voliť a vedia koho, bolo 69,3 percenta.