PRIESKUM: Za únavou Slovákov môže byť nevhodné zloženie stravy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Štyri pätiny opýtaných Slovákov vo veku do 45 rokov si nemyslia, že sa stravujú zdravo a vyvážene. Až polovica pociťuje únavu, stres a nervozitu, ktoré pripisuje najmä ročnému obdobiu. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu agentúry Actly.Podľa prieskumu si Slováci uvedomujú, že stravovacie návyky by mali upraviť. Až 85 percent respondentov neváha zmeniť svoj súčasný životný štýl. Tri štvrtiny respondentov, ktorí pripúšťajú, že jedlo dokáže aspoň občas pozmeniť ich citové rozpoloženie.Za únavu, stres a ďalšie nepríjemné pocity môže podľa odborníkov najmä nevhodné zloženie stravy. Hoci takmer 90 percent opýtaných si dáva pozor na množstvo prijatých tukov a počíta kalórie, ďalším aspektom jedálnička už pozornosť nevenujú. Popri obmedzovaní cukrov a tukov podceňujú najmä význam príjmu bielkovín, základnej zložky potravy.hovorí doktor Peter Minárik, ktorý vedie poradňu pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl.Z prieskumu tiež vyplýva, že deväť z desiatich Slovákov by chcelo zmeniť svoje stravovacie návyky. Záleží im na vlastnom zdraví, no nemajú potrebné informácie. Len minimum opýtaných vedelo odpovedať na otázku, koľko bielkovín by mali denne prijať. Napriek tomu si väčšina myslí, že ich prijíma dostatok. Jednoduchým riešením príjmu primeranej dennej dávky bielkovín je konzumácia téglika jogurtu či tvarohu.