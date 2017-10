Prieskumy pred voľbami do VÚC sa už o pár dní nebudú môcť zverejňovať

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Prieskumy verejnej mienky pred voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) sa už čoskoro nebudú môcť zverejňovať. Agentúry ich môžu uverejňovať do 20. októbra vrátane, teda do polnoci. Potom začne platiť dvojtýždňové moratórium.Kampaň pred voľbami sa tým ale neskončí. Kandidáti môžu kampaňovať až do 2. novembra do polnoci. Vtedy začne plynúť 48-hodinové volebné moratórium. TASR to potvrdilo ministerstvo vnútra. Zákaz zverejňovať prieskumy a viesť volebnú kampaň platí aj počas celého volebného dňa.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách.Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.