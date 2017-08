Prihlasovanie jednotlivo dovezených áut z tretích krajín sa má uľahčiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. augusta (TASR) – Podmienky prihlásenia jednotlivo dovezených áut z tretích štátov by sa mali zjednodušiť. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá sa v Národnej rade (NR) SR nachádza v druhom čítaní a dnes ju na rokovaní odsúhlasila aj vláda SR.Právnu normu pripravila skupina poslancov koaličnej SNS Dušan Tittel, Jaroslav Ridoško, Karol Farkašovský, Stanislav Kmec, Tibor Jančula spolu s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.odôvodnili zámer poslanci. Úpravou podmienok sa podľa nich liberalizuje prostredie a rozšíria sa možnosti dovozu vozidiel z tretieho štátu.vysvetlili predkladatelia.V novele preto navrhujú zmenu rozsahu technických požiadaviek, ktoré musí spĺňať takéto auto. Osobitne určujú podmienky pre nové jednotlivo dovezené vozidlo a rozdielnu úpravu navrhujú pre ojazdené dovezené auto.Zároveň chcú, aby sa zjednodušila možnosť prihlásenia do evidencie takéhoto auta, ktoré má iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla.