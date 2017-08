Princ Harry by mal čoskoro oznámiť zasnúbenie s Meghan Markleovou

Princ Harry,archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. augusta (TASR) - So záverom leta sa blíži očakávaný termín oficiálneho oznámenia zásnub britského princa Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou. Britská kráľovská rodina by sa tak novej svadby mohla dočkať už v nasledujúcom roku.Pár nedávno absolvoval svoju prvú veľkú letnú dovolenku v Afrike pri príležitosti herečkiných 36. narodenín, ktoré oslávila 4. augusta. Britské a americké médiá v tejto súvislosti písali, že Harry, dnes už piaty v poradí na následníka trónu, požiadal šarmantnú herečku o ruku práve tam.Britské médiá ešte v máji informovali, že 32-ročný monarcha pokľakne po ročnej známosti pred svojou priateľkou ešte pred dovŕšením svojich 33. narodenín, a síce do 15. septembra.Zelenú tomuto vzťahu malo definitívne dať jarné požehnanie Harryho babičky, kráľovnej Alžbety II. Mladší syn princa Charlesa a zosnulej princeznej Diany má s panovníčkou údajne blízky vzťah a je medzi nimi veľmi silné puto. Požehnanie od samotnej kráľovnej bolo preto pre Harryho v tomto vzťahu veľmi dôležité.Druhé odobrenie prípadnému sobášu Harryho s rozvedenou Meghan dalo v tom čase aj Westminsterské opátstvo. Celé mesiace panovali v médiách dohady v súvislosti s postojom anglikánskej cirkvi k manželstvám rozvedených ľudí. Markleová bola totiž od roku 2011 manželkou amerického filmového a televízneho producenta Trevora Engelsona, s ktorým sa v roku 2013 rozviedla.Anglikánska cirkev tiež potvrdila, že komplikáciou pre uzatvorenie manželstva nie sú ani židovské korene nevesty. Harry tak bude môcť svadbou v opátstve nasledovať svojho brata princa Williama.Harry sa s Meghan podľa britským médií zoznámil v Toronte, kde bol v rámci propagácie svojich hier Invictus Games (Hry neporazených), ktoré princ Harry organizuje pre vojnových veteránov a na ich podporu. Od toho času boli v neustálom kontakte.Vzťah Harryho s rozvedenou herečkou prvýkrát potvrdil vo svojom vyhlásení Kensingtonský palác vlani v novembri. Harry sa vtedy verejne zastal svojej priateľky a vyjadril obavy o jej bezpečnosť. Médiám odkázal, aby ju prestali prenasledovať a nestarali sa do ich vzťahu.Britské bulvárne médiá totiž vo veľkom rozoberali skutočnosť, že vtedy 35-ročná Američanka Meghan je dcérou Afroameričanky a Žida holandského pôvodu. Sama hviezda televízneho seriálu a humanitárna aktivistka Meghan o sebe vyhlásila, že je "napoly čierna, napoly biela". V inom rozhovore o sebe povedala, že je "židovka". Markleová sa narodila a vyrastala v Los Angeles v Kalifornii, v súčasnosti žije v kanadskom Toronte, kde sa nakrúca televízny seriál Suits (Kravaťáci).Dvojicu potom vo februári zahliadli idúc ruka v ruke v Londýne na rande. V tom čase už priatelia dvojice hovorili, že Meghan sa "prakticky nasťahovala" do Harryho bytu v Kensingtonskom paláci a pár bol niekoľko týždňov "neoddeliteľný".V máji sa potom Meghan prvýkrát oficiálne objavila na verejnosti po boku Harryho na jeho zápase póla v Berkshire. Následne sa potom už ako pár zúčastnili svadby sestry manželky Harryho brata Pippy Middletonovej s Jamesom Matthewsom. Plánovanie zásnub naznačovali vo svojich vyhlásenia od júla obaja. Žiadosť o ruku mala prísť podľa médií práve na spoločnej romantickej dovolenke v Afrike.Meghan Markleová je, rovnako ako jej nádejný manžel Harry, aktívna v charite a do kráľovskej rodiny údajne veľmi dobre zapadla. Je svetovou veľvyslankyňou kresťanskej humanitárnej organizácie World Vision Canada a v rámci prezentácie projektu za čistú vodu navštívila Rwandu. Cestovala tiež do Afganistanu, aby tam podporila amerických vojakov s rodinami. V roku 2014 sa zapojila do kampane OSN na presadzovanie rodovej rovnosti.