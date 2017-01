Prioritou Krupiny pre tento rok je obnova ciest a chodníkov

Zima v Krupine. Foto: Andrej Foto: Andrej

Krupina 11. januára (TASR) - Prioritou vedenia Mestského úradu v Krupine v oblasti investícií pre tento rok je obnova ciest a chodníkov. Už vlani na ich rekonštrukciu vynaložili 366.000 eur. Obnova miestnych komunikácií je zároveň prioritou aj pre občanov mesta v hlasovaní na internete.Ako uviedol primátor Radoslav Vazan, mestský úrad spracoval podrobnú mapu stavu jednotlivých miestnych komunikácií a chodníkov s napočítaním nákladov na ich obnovu. "" konštatoval.V rámci toho plánujú dobudovať parkovisko, chodník a spevnené plochy s odvodnením a upraviť okolie pri novej športovej hale. Odvodnenie plôch a nový prístup chcú zrealizovať aj pri vstupe do Základnej školy J. C. Hronského od Školskej ulice.Investovať plánujú aj do obnovy vlastných budov, a tým aj do úspor na energiách, hlavne na vykurovaní. V rozpočte mesta je preto zahrnutá komplexná obnova – zateplenie domu služieb, rekonštrukcia a zateplenie strechy na budove Kina Kultúra, oprava časti strechy na budove nemocnice. Na zníženie energetickej náročnosti je zameraný aj projekt rekonštrukcie Materskej školy Malinovského – elokovaných tried na Ulici Ivana Krasku, ktorý mesto pripravuje podať na Environmentálny fond SR.pripomenul primátor.Ako ďalej uviedol, mesto je pripravené aj na aktuálne vychádzajúce výzvy z fondov Európskej únie, ktoré sa aktuálne rozbehli naplno. Pripravené sú viaceré projekty, napríklad vybudovanie odborných učební na základných školách, rekonštrukcia zdrojov vykurovania vo verejných budovách, úprava tokov a budovanie protipovodňových opatrení na tokoch Kltipoch a Kňazov potok, ktoré v roku 1999 pri povodni spôsobili mestu a jeho obyvateľom veľké škody.Podané sú tiež projekty na dotácie zo štátneho rozpočtu na obnovu kultúrneho dedičstva – IV. etapu obnovy hrobky rodu Plachých, sanáciu vlhkosti v Múzeu Andreja Sládkoviča a obnovu strechy a fasády na časti historickej budovy mestského úradu. Pripravuje sa aj rekonštrukcia tenisových kurtov a čiastočná obnova detských ihrísk.