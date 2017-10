Príprava mierových rozhovorov s Talibanom bude pokračovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul/Islamabad 11. októbra (TASR) - Po dlhej prestávke oživia Afganistan, Pakistan, Čína a USA sériu rozhovorov, ktorých cieľom je príprava mierových rokovaní s radikálnym hnutím Taliban. Najnovšie stretnutie sa uskutoční 16. októbra v ománskej metropole Maskat, potvrdil dnes hovorca afganského ministerstva zahraničných vecí Šakíb Mustaghní.Zástupcov samotného Talibanu na schôdzku rovnako ako pri predošlých kolách rozhovorov nepozvali.povedal hovorca hnutia Zabiulláh Mudžáhid pre tlačovú agentúru DPA.Taliban na návrhy tzv. štvorstrannej koordinačnej skupiny (QCG) na mierové rokovania reagoval dosiaľ výsmešne a odmietavo. V uplynulých dvoch rokoch dosiahli jeho bojovníci pri ofenzívach a prepadoch v mnohých častiach Afganistanu úspechy natoľko, že USA a niektorí ich partneri v NATO posielajú do tejto stredoázijskej krajiny znova ďalších vojakov.Vyslanci štvorstrannej skupiny sa stretli päťkrát - od januára do mája 2016. Rozhovory prerušili po tom, ako USA pri útoku bezpilotnými lietadlami na pakistanskom území zabili bývalého vodcu Talibanu mullu Achtara Mansúra.Vzhľadom na rastúce napätie medzi Afganistanom a Pakistanom boli stretnutia do značnej miery bezvýsledné. Kábul a Washington obviňujú Pakistan z toho, že podporuje Taliban a tým destabilizuje Afganistan a tamojšiu medzinárodnú misiu. Americký prezident Donald Trump hrozí Pakistanu vážnymi dôsledkami, ak sa to nezmení.