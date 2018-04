PRÍPRAVA NA MS: Hokejisti SR zdolali Južnú Kóreu len s odretými ušami

Na snímke vpravo útočník Michal Krištof (Slovensko) a vedľa neho pri puku Eric Mackie Regan (Kórejská republika) v prípravnom zápase pred MS v hokeji Slovensko - Kórejská republika v Piešťanoch 25. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič Na snímke vpravo útočník Michal Krištof (Slovensko) a vedľa neho pri puku Eric Mackie Regan (Kórejská republika) v prípravnom zápase pred MS v hokeji Slovensko - Kórejská republika v Piešťanoch 25. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 25. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v stredajšom prípravnom zápase v Piešťanoch nad Kórejskou republikou 2:1. Hostia sa dostali do vedenia v druhej tretine zásluhou Kim Ki-sunga, v tretej tretine však Slováci otočili výsledok. O góly sa postarali Tomáš Jurčo a Adam Jánošík. Pre zverencov Craiga Ramsayho to bolo piate víťazstvo za sebou.





V ďalšom bloku prípravy pred MS zohrajú Slováci ešte dva zápasy. V piatok 27. apríla privítajú v Nitre Francúzsko a s tým istým súperom sa stretnú o deň neskôr v generálke na svetový šampionát opäť v Piešťanoch.

Slovensko - Kórejská republika 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 42. Jurčo (Čajkovský, Graňák), 54.Jánošík (Hovorka, Jurčo) - 34. Kim Ki-sung (An Čin-hi, Kim Sang-wu). Rozhodovali: Baluška, Štefík - Tvrdoň, Šefčík, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2231 divákov.



Slovensko: Godla - Jaroš, Jánošík, Graňák, Fehérváry, Čajkovský, Grman, Valach - Jurčo, Krištof, Nagy - Paulovič, Hovorka, Mikúš - Kudrna, Šimun, Cingel - Svitana, Buc, Bondra

Kórejská republika: Dalton - Kim Won-džun, Young, Regan, I Don-ku, O Hjun-ho, Plante, Song Hjun-čol, Seo Jeong-džun - Kim Won-džung, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu - Radunske, Lee Jung-jun, Swift - Šin Sang-hun, Čcho Min-ho, An Čin-hi - I Čong-han, Džeon Džung-wu

Slováci začali aktívne a už po dvoch minútach prekonal Daltona Graňák. Kórejského brankára však zachránila pravá žrď a hneď na to mieril Nagy v ideálnej pozícii vedľa. Slováci boli aktívnejší aj naďalej, súpera predčili korčuliarsky, ale šance mali aj Kórejčania. V 8. minúte vytlačil Godla strelu Regana a o minútu neskôr zlikvidoval aj nájazd Radunskeho. V 12. minúte vybojoval Nagy prvú presilovú hru, Slováci si v nej napriek tlaku gólovú šancu nevypracovali. Prvú tretinu zakončila šanca Jurča, ale z pravej strany mieril nepresne.



V druhej dvadsaťminútovke si prvú príležitosť vypracovala štvrtá formácia vedená Bucom. Zakončenie Svitanu bolo nebezpečné, ale Dalton vyrazil prízemnú strelu betónom. Zverenci trénera Craiga Ramsayho čakali na ďalšiu možnosť pomerne dlho, prišla až v polovici tretiny v presilovej hre. Dalton však zneškodnil aj Hovorkovu strelu bez prípravy z ľavej strany. Onedlho sa v dobrej pozícii ocitol aj Valach, ale ani on nerozvlnil sieť. Prekvapivo však v 34. udreli na druhej strane hostia, keď Godlu prekonal Kim Ki-sung. Vzápätí mohol vyrovnať Jaroš, mieril iba do brankára. Slováci po inkasovanom góle zapli na vyššie obrátky, ale ďalšie šance nevyužili Kudrna s Graňákom a tak po 40. minútach viedli prekvapujúco hostia.



Slovenská aktivita pokračovala aj v úvode tretej tretiny, už po minúte mali Ramsayho zverenci k dispozícii ďalšiu presilovku. Tú využil tečom Čajkovského strely Tomáš Jurčo. Ďalšie minúty sa potom odohrávali väčšinou v obrannom pásme Kórejčanov, Slováci túžili zlomiť súpera druhým gólom. Príležitosť k tomu mal Nagy, ale v šanci bol faulovaný a vybojoval ďalšiu presilovku. Tú slovenskí hokejisti nevyužili, ale tesne po jej skončení napriahol od modrej čiary Grman a jeho strelu zastavila pravá žrď. V 54. mali obrovskú šancu hostia, ale Jeong-džun sám pred Godlom neuspel. Z nasledujúceho protiútoku sa dostal puk k Adamovi Jánošíkovi a ten sám medzi kruhmi rozhodol o víťazstve Slovenska.



Obaja tréneri sa dohodli po skončení duelu na dodatkových samostatných nájazdoch. Slováci triumfovali aj v nich, úspešní boli Juraj Mikúš, Tomáš Mikúš, Patrik Svitana a Ladislav Nagy, Godla inkasoval iba raz.



Hlasy po zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "Veľmi sme netušili, čo môžeme očakávať od súpera. Podržal nás brankár Godla. Najdôležitejšie je, že sme našli cestu k víťazstvu. V prvej tretine sme im nechali priestor, neboli sme pripravení na ich rýchlosť. V druhej sme hrali oveľa lepšie. Mali sme veľa šancí, ale dostali sme gól. Musíme pochopiť, že zápas musíme hrať celých 60 minút, aj keď vyhrávame alebo prehrávame."



Marek Hovorka, útočník SR: "Súper mal rovnaké mužstvo ako na ZOH. Mali výborný pohyb, čo nám robilo problémy. Navyše sme zo začiatku hrali profesorsky a nestrieľali sme na bránku. Chceli sme dať gól do prázdnej bránky."



Christián Jaroš, obranca SR: "Mali sme dosť príležitostí, ja minimálne dve alebo tri. Ale dali sme potom gól na začiatku tretej tretiny a to nás nakoplo. Vedeli sme, že sa hrá 60 minút a museli sme zapnúť, aby sme sa nestrápnili."



Juraj Mikúš, útočník SR: "Cestoval som včera cez celé Česko a nebol som dva dni na ľade, takže to pre mňa nebolo jednoduché. Poriadne som nespal ani poobede. Zaskočilo ma, že budem hrať na krídle, ale mal by som dostať priestor aj na centri."



Ladislav Nagy: "V prvom rade som rád, že som odohral stý zápas v reprezentácii. Je to úžasné číslo. Zápas bol ťažký, v hale bolo veľké teplo a ľad nebol ideálny."