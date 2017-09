PRIPRAVTE SA: Slovensko bude odolávať mimoriadne silnému vetru

Meteorológovia očakávajú vo štvrtok (14.9.) večer veľmi silný vietor na juhozápade krajiny, kde nárazy vetra môžu presiahnuť 100 km/h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prostredníctvom sociálnej siete.





Na územie Slovenska začne vo štvrtok prúdiť prechodne teplý vzduch, a to pred studeným frontom, ktorý bude postupovať cez strednú Európu ďalej na východ."Cez deň bude prevažne polooblačno a aj pomerne teplo, s maximom až do 27 stupňov Celzia. Približujúci sa studený front si všimneme na silnejúcom juhozápadnom vetre, ale čo je dôležitejšie, vietor výrazne zosilnie na fronte v neskorých popoludňajších a večerných hodinách," priblížili meteorológovia. Nárazy vetra môžu na juhozápade Slovenska presiahnuť až 100 km/h.SHMÚ preto v najbližších hodinách varuje pred vetrom. Nadnes vydal výstrahu 1. a 2. stupňa pred silným vetrom na horách, nad pásmom lesa, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 90 až 115 km/h. Na hrebeňoch Tatier až 145 km/h.Vo štvrtok potrápi silný vietor najmä západné Slovensko. Meteorológovia očakávajú, že krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 65 až 100 km/h. S veterným počasím treba počítať aj na hrebeňoch Tatier a na horách severného a stredného Slovenska. Tam sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch od 90 do 145 km/h. SHMÚ na tento deň vydal výstrahu 1. a 2. stupňa.