Pripravuje sa muzikál inšpirovaný životom zosnulého speváka Michaela Jacksona

Michael Joseph Jackson*

* sa narodil 29. augusta 1958, pričom už od roku 1964 pôsobil v The Jackson 5. Neskôr odštartoval sólovú kariéru a vydal desať štúdiových albumov ako napríklad Off The Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991), HIStory: Past, Present And Future, Book I (1995) či Invincible (2001), pričom podľa odhadov predal približne 350 miliónov kópií nahrávok.



Medzi jeho najväčšie hity patria piesne Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Man In The Mirror, Dirty Diana, Black Or White, You Are Not Alone či Earth Song. Na konte má pätnásť cien Grammy, a to vrátane Grammy Legend Award a Grammy za celoživotný prínos. Získal aj stovky ďalších ocenení. Zomrel 25. júna 2009 vo veku 50 rokov.





NEW YORK 19. júna (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia a fanúšičky zosnulého amerického speváka Michaela Jacksona sa môžu tešiť na nový muzikál, ktorý je inšpirovaný životom legendárneho interpreta.Dielo by podľa plánov mali predstaviť na Broadwayi v roku 2020. Príbeh zatiaľ nepomenovaného muzikálu napíše Lynn Nottage. O choreografiu a réžiu sa postará Christopher Wheeldon. V projekte použijú aj spevákove skladby. Informácie o príprave potvrdili zástupcovia Michael Jackson Estate a Columbia Live Stage.