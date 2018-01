Problémy, o ktorých si ženy len šepkajú. 8 elementov, ktoré im pomôžu predchádzať.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nepríjemné svrbenie, pocit pálenia či nezvyčajný vaginálny výtok - to sú najčastejšie symptómy vaginálnej infekcie, s ktorou sa stretáva množstvo žien. Príčiny zápalov sú rôzne. Často za to môžu hormonálne zmeny či užívanie niektorých liekov ako napr. antibiotík, ale aj nedostatočná hygiena či nevhodná starostlivosť o intímne partie. Odlíšiť kvasinkové infekcie od bakteriálnych iba na základe prejavov je veľmi náročné. Ženy si často myslia, že ide o kvasinky a nasadia si antimykotické prípravky, ktoré však neúčinkujú proti baktériám. Netušia totiž, že vo viac ako polovici prípadov je príčina vaginálnej infekcie iná ako kvasinky. Sú to najmä baktérie.Ak si nie ste isté, čo je presnou príčinou problému, je jednoduchšie zvoliť prípravky vhodné pre podporu pri oboch typoch infekcií. Medzi ne patria vaginálne tablety Beliema® Effect od Idelyn®. Rad Beliema® obsahuje aj kozmetické prípravky, pomocou ktorých sa môžete o svoje intímne partie starať každý deň. Najmä keď sa pohybujete na miestach so zvýšeným rizikom bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie.Ako sa teda o intímne partie správne starať? Zoznámte sa s ôsmimi elementmi, ktoré krok po kroku podporia vaše intímne zdravie.Keď sa objaví invázia nepriateľských baktérií a kvasiniek, je vhodné podporiť prirodzenú vaginálnu mikroflóru. Ochranná prebiotická zložka Bioecolia® slúži ako substrát pre laktobacily a napomáha k obnove rovnováhy vaginálnej mikroflóry. Práve rovnováha vaginálnej mikroflóry je alfou a omegou intímneho zdravia.Tieto látky pomáhajú udržiavať prirodzenú hodnotu vaginálneho pH a tým podporujú rast laktobacilov. Naopak, chránia sliznicu pred premnožením nežiaducich baktérií a kvasiniek.Hydratuje pokožku a má teda príjemný zvlhčujúci efekt.Ľahko prenikajú do kože v okolí vagíny a napomáhajú k jej upokojeniuBalzamom pre intímne partie sú extrakty z nechtíka lekárskeho a aloe vera, ktoré upokojujú pocity svrbenia a pálenia.Doprajte svojim intímnym partiám tieto podporujúce elementy, ukrývajú ich v sebe kozmetické prípravky Beliema® od Idelyn® - Intim Krém a Intim Gél. Vašu intimitu podporia pri pohybe na miestach so zvýšeným rizikom infekcie, ale sú vhodným doplnkom aj v prípade, že kvasinková alebo bakteriálna infekcia do života už vstúpila. Viac informácií nájdete na www.idelyn.sk