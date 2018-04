Producentka filmu Dubček: Diváci uvidia unikátne historické snímky

Na archívnej snímke herec Adrian Jastraban (postava A. Dubčeka) počas tlačovej konferencie po novinárskej projekcii filmu Dubček v pondelok 9. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. apríla (TASR) - Viaceré známe osobnosti a ľudí z kultúrneho a spoločenského života prilákala do kín slávnostná pondelková premiéra nového filmu Dubček z dielne RTVS. Historický prvý hraný film o významnom slovenskom štátnikovi a politikovi hovorí o udalostiach spred 50 rokov vo vtedajšom Československu, kde sa odohrávali spoločenské zmeny, ktoré výrazne formovali dejiny. Kľúčovou bola Pražská jar, na ktorej čele stál Alexander Dubček, prvý tajomník Ústredného výboru KSČ, charizmatický štátnik s dobráckym úsmevom. Vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne dýchať. Lenže to, čo Dubček menil, Brežnev rýchlo zmenil. Do Československa vtrhli 21. augusta 1968 vojská piatich armád Varšavskej zmluvy a demokratický proces v našej krajine definitívne pochovali.Režisérom historickej drámy je Laco Halama, známy predovšetkým z televíznych projektov (Tábor padlých žien, Zo života dona Juana). Hlavnú postavu Alexandra Dubčeka stvárnil český herec slovenského pôvodu Adrian Jastraban (Jánošík - Pravdivá história, Hořící keř). Jeho manželku Táňa Radeva, Gustáva Husáka si zahral Stano Kráľ, Leonida Brežneva ukrajinský herec Volodymir Nečeperenko.dodáva režisér Halama k historickej dráme, ktorá je prvým hraným slovenským filmom odkrývajúcim kľúčové momenty roku 1968. Film vznikol vďaka spolupráci s Filmpark Production, Českej televízie, za podpory Audiovizuálneho fondu a Ministerstva kultúry SR.komentoval filmovú novinku generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.dodal programový riaditeľ televíznej časti Tibor Búza.Tvorcovia nakrútili snímku v krátkom čase za 19 filmovacích dní v auguste a októbri minulého roka. Vo filme účinkuje 35 hercov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny.uviedla producentka RTVS Zuzana Balkóová.Hudbu k filmu skomponovala Ľubica Čekovská a nahrala so symfonickým orchestrom v štúdiu Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša.Po slávnostnej premiére v Bratislave bude Dubček od štvrtka 19. apríla uvedený do kín.TASR informoval Juraj Kačo zo Sekcie marketingu a komunikácie RTVS.