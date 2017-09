Produkcia ocele v Číne by tento rok mala vzrásť o tri až päť percent

Ilustračné foto Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Peking 17. septembra (TASR) - Produkcia ocele v Číne by mala tento rok vzrásť o 3 až 5 %, napriek zatvoreniu viacerých menších a zastaraných oceliarní a zvýšeným inšpekciám úradov v súvislosti s plnením ekologických noriem. Dôvodom sú rastúce ceny ocele, ktoré vedú k rastu produkcie najmä zo strany najväčších čínskych oceliarskych spoločností.Ako informovala Čínska asociácia producentov železa a ocele (CISA), tento rok by sa v Číne malo vyprodukovať okolo 840 miliónov ton ocele. Na porovnanie, v minulom roku dosiahla produkcia ocele v Číne 808 miliónov ton. Desiatka najväčších producentov v krajine sa na celkovom objeme vyprodukovanej ocele podieľala v minulom roku zhruba 36 %, tento rok by však ich podiel na celkovej produkcii mal vzrásť.Očakávaný rast produkcie v tomto roku naznačil aj vývoj za minulý mesiac, keď Čína oznámila zvýšenie produkcie ocele na rekordnú úroveň. Výroba ocele dosiahla v auguste 74,59 milióna ton. Prekonala tak pôvodný rekord z júla, v ktorom produkcia predstavovala 74,02 milióna ton. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa výroba ocele zvýšila o 8,7 %.V období od januára do konca augusta dosiahla výroba ocele 566,41 milióna ton. Oproti prvým ôsmim mesiacom minulého roka to znamená rast o 5,6 %.Oceliarne v Číne chcú v čo najväčšej miere využiť rastúce ceny komodity. Tie začiatkom augusta zaznamenali najvýraznejší jednodňový rast za posledných sedem mesiacov. Pre rast cien niektoré z čínskych oceliarní odložili aj plánované odstávky na údržbu.