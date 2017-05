Projekt Detská atletika naberá na popularite

Foto: TESCO STORES SR Foto: TESCO STORES SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (OTS) - Tento projekt, ktorý trvá spolu tri roky, je v plnom prúde a jeho zámerom je motivovať deti na šport. Samotný projekt si kladie za cieľ zakúpiť pre základné školy, športové kluby a atletické oddiely zaujímavé atletické náčinie, ktoré je špeciálne vyrobené pre deti v predškolskom a školskom veku. Práve Tesco zohráva dôležitú úlohu v projekte, pretože každý rok prispeje na nákup tohto vybavenia sumou až 80 000 eur. Vyzbierať finančné prostriedky na zakúpenie športových súprav pre malých atlétov môže aj verejnosť. Stačí, ak v mesiacoch apríl až september nakúpi vybrané výrobky s logom projektu Detská atletika v predajniach Tesco. Z každého produktu putuje na podporu 1 cent.Na Slovensku sa Detská atletika stala projektom Slovenského atletického zväzu vroku 2015, pričom spoločnosť Tesco je oficiálnym partnerom projektu.vyjadril sa k projektu Martin Kuruc, riaditeľ pre retail ČR/SR, TESCO STORES SR.Zámerom Slovenského atletického zväzu je zapojiť do projektu Detskej atletiky čo najviac atletických oddielov, športových klubov, ale aj základných škôl na Slovensku, aby deti vo veku od 5 do 12 rokov mali možnosť rozvoja pohybových schopností počas celého roka. Hlavnou úlohou projektu nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne sa rozvíjajúca športová aktivita, ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku. Na to sú tiež potrebné športové pomôcky uľahčujúce tréningy detí a mládeže.Peter Korčok, predseda Slovenského atletického zväzu:Projekt Detská atletika, ktorý vychádza z projektu Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) „Kids Athletic’s“, vznikol v r. 1997 a oslovuje trénerov detí a mládeže na celom svete.