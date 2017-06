Projekt Edunet čaká na posúdenie Úradu pre verejné obstarávanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 7. júna (TASR) - Zvýšiť kvalitu požadovaných služieb zo strany škôl a školských zariadení a poskytnúť lepšie služby potrebné na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu má okrem iného zabezpečiť projekt Edunet. Jeho predchodcom, ktorého má nielen nahradiť, ale aj poskytnúť vyššiu funkcionalitu, bol projekt Infovek 2.Projekt Edunet v súčasnosti čaká na posúdenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý má rozhodnúť o správnosti procesu verejného obstarávania.Ako uviedol pre TASR riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký, vysúťažené riešenie sa javí s odstupom dvoch rokov ako zastarané a predražené. "povedal Cenký.Podľa neho projekt by vzhľadom na jeho hodnotu a rozsah mal byť schválený Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. A nielen on, ale aj všetky IT projekty v štáte nad istú hodnotu by mal posudzovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Nie je vhodné, myslí si Cenký, aby si tu jednotlivé rezorty vypisovali izolované štátne IT zákazky bez prepojenie na stratégiu informatizácie.S tým súhlasí aj Ján Hargaš z občianskeho združenia Slovensko.Digital. Podľa jeho slov podmienky tendra vopred vyradili mnohých menších IT operátorov. Navyše, pri príprave tendra aj samotného projektu chýbala analýza trhu, ako aj analýza funkčnej a finančnej výhodnosti rôznych spôsobov nakupovania internetu pre školy.Kontrola postupu na predmet EDUNET_SK Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy sa toho času vykonáva. Predmetná kontrola bude ukončená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a to prerokovaním protokolu alebo odovzdaním záznamu o kontrole vo väzbe na výsledok kontroly. Vzhľadom na štádium, v akom sa momentálne výkon kontroly nachádza, nie je možné poskytnúť presný termín jej ukončenia, uviedol pre TASR Ján Mažgút z Úradu pre verejné obstarávanie.