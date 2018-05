Projekt obchvatu prechádza zmenami na úkor kvality, varujú Jarovce

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. mája (TASR) – Projekt obchvatu Bratislavy (D4 a R7) prechádza za pochodu zmenami, ktoré ušetria peniaze na úkor kvality. Upozorňuje na to vicestarosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler. Dôkazom podľa neho je aj 400-metrový úsek v katastri ich mestskej časti, ktorý mal pôvodne stáť na pylónoch, no teraz sa počíta s betónovými múrmi. Zhotoviteľ obchvatu tvrdí, že projekt je realizovaný plne v súlade s technickým riešením, ktoré je súčasťou koncesnej zmluvy.V Jarovciach zvažuje podľa Uhlera zhotoviteľ vybudovať po novom oporné betónové múry, ktoré vyplní zeminou a na tom postaví diaľnicu.povedal pre TASR vicestarosta, ktorý za tým vidí biznis. Verí, že táto zmena nie je definitívna, lebo je pravdepodobné, že úsek zapustený v zemi betónovými múrmi naruší aj plynutie podzemných vôd. Zástupcovia Jaroviec už boli na rokovaní so zhotoviteľom a projektantmi, ktorých sa snažili presvedčiť, aby sa vrátili k vyhovujúcemu projektu z dokumentácie pre územné rozhodnutie.Zástupca starostu bratislavských Rusoviec Radovan Jenčík o zmene v projekte počul a považuje to za drzosť aj z pohľadu okolitých mestských častí.skonštatoval pre TASR.Starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva taktiež avizuje isté zmeny v projekte obchvatu. Zhotoviteľ už požiadal mestskú časť o vyjadrenie.povedal pre TASR.Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, tvrdí, že projekt je realizovaný plne v súlade s technickým riešením prijatým SR v zastúpení ministerstva dopravy a výstavby, ktoré je súčasťou koncesnej zmluvy.povedalo pre TASR.Všetky zmeny pri príprave D4 a R7 prebiehajú podľa rezortu dopravy v súlade s platnou legislatívou a zdĺhavý proces ich posudzovania i pripomienky záujmových združení výstavbu obchvatu predlžujú.uviedlo TASR ministerstvo. Kto tvrdí, že diaľnica sa zužuje o meter, podľa neho zavádza, alebo procesu nerozumie.podotklo.