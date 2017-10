Prorok z budúcnosti: Opilec varuje pred inváziou mimozemšťanov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Casper 5. októbra (TASR) - Polícia v americkom štáte Wyoming informovala o zadržaní muža pod vplyvom alkoholu, ktorý o sebe tvrdil, že pricestoval z budúcnosti, aby varoval obyvateľstvo pred inváziou mimozemšťanov.Podľa vyhlásenia, ktoré priniesla v stredu agentúra AP, došlo k tomuto incidentu v meste Casper v pondelok dopoludnia miestneho času. Nemenovaný muž, ktorého policajti zadržali pre opitosť na verejnosti, uviedol, že sa vrátil v čase z roku 2048, čo dokázal vďaka tomu, že mimozemšťania naplnili jeho telo alkoholom.Zadržaný tvrdil, že chce varovať Casperčanov pred mimozemšťanmi, ktorí majú prísť na budúci rok, a vyzvať ich, aby čo najskôr odišli. Požadoval preto stretnutie so starostom, uviedla AP s odvolaním sa na miestnu rozhlasovú stanicu KTWO. Poznamenal tiež, že pôvodne sa nechcel presunúť do tohto roku, ale do roku 2018.