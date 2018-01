Protesty dozorcov vo francúzskych väzniciach neutíchajú

Dozorcovia väznice protestujú pred väznicou vo francúzskej obci Vendin-le-Vieil na severe Francúzska 15. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. januára (TASR) - Dozorcovia francúzskych väzníc pokračovali aj v utorok vo svojich protestných akciách, keď sa blokádou vstupov do väzenských zariadení domáhajú posilnenia svojej bezpečnosti a zlepšenia pracovných podmienok.Ako konštatovala televízia BFMTV, protestná akcia dozorcov, ktorí sa do blokády zapojili, v porovnaní s pondelkom nabrala na sile, pretože mnohé väznice boli úplne odrezané do vonkajšieho sveta.Odbory zamestnancov väzníc, ktoré na protestnú akciu vyzvali, kritizujú vládu, že jejna vzniknutú situáciu bolo, žeuviedol predák odborového hnutia Robotnícka sila (FO) Thibaut Capelle, pôsobiaci v známej väznici v meste Fleury-Mérogis.V tejto napätej situácii došlo v pondelok popoludní k ďalšiemu útoku na dozorcov. Jeho dejiskom bola väznica v Mont-de-Marsan v departemente Landes, keď dozorcovia podrobovali prehliadke väzňa, ktorý neprešiel kontrolou cez bezpečnostný rám. Pri osobnej kontrole väzeň, ktorý údajne chcel ísť cvičiť do telocvične, na dozorcov zaútočil, pričom siedmich z nich zranil. Traja dozorcovia utrpeli zlomeniny.Útočiaci väzeň bol odsúdený za spoluúčasť na vražde dvojice mladých ľudí, ku ktorej došlo v roku 2012 v Échirolles na predmestí Grenoblu v kraji Isere.uviedol miestny tajomník Všeobecnej konfederácie práce (CGT) Ludovic Motheron. Dodal, že väzňa mali presťahovať do centrálnej väznice, pričom na tento presun sa čaká už šesť mesiacov.Vo väznici Mont-de-Marsan si svoj trest odpykáva asi 650 väzňov, takže nepatrí k preplneným. Pracuje v nej približne 200 dozorcov, tí však upozorňujú, že väznica nie je dostatočne prispôsobená na mimoriadne násilný typ väzňov, ktorých tam súdy často posielajú.Prvotnou príčinou protestov bola udalosť z minulého týždňa, keď traja dozorcovia vo väznici v obci Vendin-le-Vieil v departemente Pas-de-Calais utrpeli zranenia pri útoku jedného z väzňov.Útočníkom bol nemecký islamista Christian Ganczarski, odsúdený za spoluúčasť na teroristickom útoku z roku 2002. Terčom tohto útoku, pri ktorom zahynulo 21 ľudí, bola synagóga na ostrove Džerba v Tunisku.