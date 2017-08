Protherm Production v Skalici rozširuje priestory vývojového centra

Ilustračná snímka Foto: Protherm - Oľga Gluštíková Foto: Protherm - Oľga Gluštíková

Skalica 20. augusta (TASR) – Vývojové centrum Protherm Production v Skalici rozširuje svoje priestory. Investícia 600.000 eur smeruje do výstavby novej administratívnej budovy, do nového kompetenčného centra pre vývoj elektrických produktov a rozširujú sa aj priestory prototypovej dielne. Rozšírenie priestorov si vyžiada aj zvýšenie počtu zamestnancov. K súčasným 60 zamestnancom firmy by malo do konca tohto roka pribudnúť ďalších 12, do troch rokov plánuje centrum zamestnať stovku pracovníkov.informoval Martin Paksi, manažér vývojového centra v Protherm Production.Vo vývojovom centre v Skalici v súčasnosti pôsobí päť pracovných tímov. Dva z nich sa zaoberajú vývojom hydraulických modulov a vývojom plynových kotlov a elektrokotlov. V centre pôsobí aj tím udržateľného inžinierstva a tím projektového, produktového manažmentu. Nové pracovné miesta vzniknú v novom oddelení Electronic center. Zamestnanci sa budú zaoberať vývojom, výskumom a realizáciou nových projektov, týkajúcich sa hardvéru a softvéru riadiacich jednotiek vykurovacích zariadení.Expanzia vývojového centra v Skalici súvisí s novou víziou materskej spoločnosti Vaillant Group do roku 2030. Inteligentné, intuitívne a eco-friendly technológie sa budú starať o klímu v domácnosti a zároveň budú vo väčšej miere prihliadať na životné prostredie. Spoločnosť sa prioritne zameria na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vývoj inteligentne riadených hybridných systémov.Spoločnosť Protherm Production zo Skalice sa zaoberá výrobou kotlov. Je členom medzinárodného koncernu Vaillant Group so sídlom v Nemecku. Závod má zhruba 540 zamestnancov. Vyrábajú sa tu kotly pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. Súčasťou Protherm Production je aj East Hub, distribučno-logistické centrum pre strednú a východnú Európu.