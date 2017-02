Protimnožiteľský zákon bude mať vážne negatívne dôsledky, tvrdí rezort

Pohľad na tieto malé nevinné milé stvorenia zvyšuje koncentráciu u ľudí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) - Parlamentnom schválená opozičná novela zákona, ktorá bude od mája regulovať množenie psov, bude mať vážne negatívne dopady na poctivých chovateľov aj štátnych zamestnancov a množiteľov nevyrieši. Uviedlo to dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na margo právnej normy z dielne SaS, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili 14. februára.Cieľom novely je regulovať množenie psov, ak ide o podnikanie a šteňatá sa predávajú. Ministerstvo v novele vidí vážne finančné a administratívne zaťaženie voči poctivým chovateľom a úplne znemožnenie chovu pre štátnych zamestnancov vrátane záchranárov, hasičov či policajtov. Rezort tiež tvrdí, že v právnej norme je množstvo medzier, ktoré znemožňujú prísnejšie postihovanie množiteľov. MPRV preto už na tento rok pripravuje komplexné opatrenia proti množiteľom a rozšírenie kontrolných právomocí veterinárnych inšpektorov.upozornila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS). Podľa jej slov rezort poslancov na negatíva novely upozorňoval, avšak pripomienky legislatívnej rady vlády sa do návrhu nepremietli. Situáciu má vyriešiť veľká novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá sa bude komplexne zaoberať aj bojom proti tzv. množiteľom psov. Pripravená má byť v septembri.MPRV SR tiež upozorňuje, že poslanecká novela povinnosťou zriadenia živnosti neprimerane zaťažuje chovateľov byrokratickými požiadavkami, daňovými, odvodovými a ďalšími povinnosťami, ktoré vyplývajú z platných zákonov pre živnostníkov.," tvrdí Matečná.V novele je aj povinnosť zriadiť živnosť, ktorú majú chovatelia splniť do 31. júla 2017, avšak podľa Matečnej chýba zmena živnostenského zákona, ktorá by prísnejšie postihovala nesplnenie daných povinností.upozorňuje.Matečná je aktuálne pripravená iniciovať stretnutie so zástupcami Slovenskej kynologickej jednoty,. Ministerka uznáva, že chov psov dnes nie je v súčasnosti dostatočne kontrolovaný." dodala Matečná.Liberáli napokon svoju pôvodnú novelu zmiernili cez pozmeňujúci návrh tak, aby sa regulácia množenia psov týkala len prípadov podnikania. Chov psov, kde sa šteňatá darujú, tak ostáva mimo regulácie. Ich novela zavádza tzv. regulovaný chov psov ako formu podnikania, na ktorú je potrebný živnostenský preukaz. Každého psa, ktorý sa v regulovanom chove narodí, musí chovateľ označiť a identifikovať a bude povinný zabezpečiť, aby samica psa, ktorá je súčasťou tohto chovu, bola veterinárne ošetrená po každej ukončenej gravidite, najmenej však raz ročne. Tí, ktorí šteňatá predávajú už v súčasnosti, budú mať čas do konca júla 2017, aby si zabezpečili regulovaný chov.