Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu Datart a hej.sk

Bratislava 4. októbra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa GFP Limited, Normanské ostrovy (GFP) a podnikateľa HP Invest, a.s., Česká republika (HPI) nad podnikateľom HP TRONIC-prodejny elektro, a.s., Česká republika (HPT), a tým nepriamo aj nad podnikateľom Datart International, a.s., ČR (Datart). Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. septembra 2017. Informovala o tom Adriana Olšavská, hovorkyňa PMÚ.Predmetná koncentrácia podľa nej pozostáva z dvoch vzájomne prepojených a podmienených transakcií. Prvá transakcia spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou Datart, a to zo spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu podnikateľa HPT nad spoločnosťou Datart. Súčasné príde k druhej transakcii, ktorá spočíva v nepriamom nadobudnutí podielu v podnikateľovi HPT podnikateľom GFP. Predmetným prevodom akcií dôjde k vzniku spoločnej kontroly HPI a GFP nad podnikateľom HPT, a tým nepriamo aj nad podnikateľom DATART.Upozornila, že aktivity účastníkov koncentrácie sa prekrývajú v oblasti maloobchodného predaja elektroniky, pričom k prekrytiu dochádza medzi aktivitami podnikateľa HPT prostredníctvom hej.sk a podnikateľa Datart.zdôraznila.Úrad tiež posudzoval dopady koncentrácie v súvislosti s vertikálnym vzťahom veľkoobchodu a maloobchodu v oblasti predaja elektroniky. Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií a vzhľadom na rozsah veľkoobchodnej činnosti ekonomickej skupiny podnikateľa HPI na území Slovenskej republiky, úrad neidentifikoval súťažné obavy vyplývajúce z takéhoto vertikálneho prepojenia.Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značné nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, podčiarkla.Podnikateľ GFP je generálnym partnerom fondu Genesis Private Equity Fund III L. P., Normanské ostrovy (GPEF III), ktorý sa špecializuje na rastový kapitál, financovanie akvizícií a financovanie skupovania podielov v malých a stredných podnikoch.HPI stojí na čele ekonomickej skupiny HP Invest. Spoločnosti zo skupiny HP Invest pôsobia v oblasti predaja elektroniky (najmä domácich spotrebičov, spotrebnej elektroniky, ale aj počítačov a mobilných telefónov) v krajinách V4.Podnikateľ HPT je pred koncentráciou výlučné kontrolovaný spoločnosťou HPI. Na území SR pôsobí prostredníctvom spoločnosti ELEKTROSPED, a. s., Bratislava, ktorá sa zameriava na maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti spotrebnej elektroniky.Skupina HPI pôsobí na území Slovenskej republiky aj ako veľkoobchodný dodávateľ prostredníctvom spoločnosti HP TRONIC Zlín, s.r.o., ktorá nepriamo kontroluje spoločnosť ETA-Slovakia, s.r.o., Bratislava. Tá pôsobí na území SR ako zástupca značky ETA aj značiek GoGEN, Goddess, Gallet, JVC, Huyndai a Valera.Podnikateľ Datart pôsobí v oblasti maloobchodného predaja elektroniky prostredníctvom kamenných predajní a internetu. Na území SR pôsobí prostredníctvom Datart International, a.s., - organizačná zložka, Bratislava, ktorá prevádzkuje 12 kamenných predajní a e-shop www.datart.sk.