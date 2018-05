Protimonopolný úrad SR: Štátna pomoc v roku 2017 poklesla o 22,27 %

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 1. mája (TASR) - Vlani bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 301,59 milióna eur, z toho z národných zdrojov 248,03 milióna eur a zo zdrojov EÚ 53,56 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2017, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložil Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 znížila o 86,39 milióna eur, čo predstavuje pokles o 22,27 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2017 z hrubého domáceho produktu (HDP) predstavoval 0,35 %.Štátna pomoc sa v minulom roku poskytla najmä formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov (69 %) a daňových úľav (31 %), a to najmä na rozvoj regiónov (22,18 %), na výrobu energie, prenos a rozvod (21,80 %) a pre životné prostredie (21,65 %).