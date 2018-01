Prvou zimnou posilou futbalovej Senice je venezuelský útočník Chacón

Ronaldo Chacón (vľavo) podpisuje zmluvu. Foto: fksenica.eu Foto: fksenica.eu

Senica 17. januára (TASR) - Prvou zimnou posilou futbalového fortunaligistu FK Senica je útočník Ronaldo Chacón. Venezuelský reprezentant do 20 rokov bude na Záhorí hosťovať do konca sezóny.Celým menom Ronaldo Daniel Chacón Zambrano je rodákom zo San Cristobán, hlavného mesta venezuelského štátu Táchira. Je účastníkom finálového zápasu na majstrovstvách sveta do 20 rokov, ktoré sa konali minulý rok v Kórejskej republike. Venezuela podľahla Anglicku najtesnejším rozdielom 0:1.Podľa informácie na oficiálnom webe FK bude Senica jeho prvou európskou skúsenosťou.povedal 19-ročný hráč.