Prvý mesiac tohtoročnej zimy priniesol striedavé počasie

Bratislava 2. januára (TASR) – Pre prvý mesiac tohtoročnej zimy – december - bolo charakteristické dynamicky sa meniace počasie. Nad územím Slovenska sa často striedali teplejšie a chladnejšie vzduchové hmoty, čo sa odrazilo aj na počte dní so snehovou prikrývkou. S meteorologickým a klimatickým hodnotením prišiel Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Výrazné oteplenie sprevádzané aj silným vetrom, ktoré nasledovalo po chladnejších dňoch na začiatku decembra, spôsobilo rýchle roztopenie snehovej pokrývky na viacerých miestach v nižších polohách.V závere druhej a na začiatku tretej decembrovej dekády prišlo druhé výrazné ochladenie, za ktorým nasledoval tradičný vianočný odmäk. Najvyšší počet dní so snehovou pokrývkou zaznamenali meteorológovia vo východnej časti Banskobystrického kraja. V Revúcej bol sneh dokonca celý mesiac. Najviac snehu v polohách do 800 metrov bolo podľa dosiaľ dostupných údajov v Banskej Štiavnici. SHMÚ tu nameral pokrývku v hrúbke 35 cm. Naopak, nízky počet dní so snehovou pokrývkou bol na juhozápade, ale tiež i na juhovýchode územia.Počas prvých piatich decembrových dní bola na území Slovenska priemerná denná teplota vzduchu väčšinou pod dlhodobým priemerom rokov 1981 – 2010. Obdobia od 5. do 15. decembra a od 21. decembra do konca roka sa zase na niektorých miestach Slovenska vyznačovali priemernou dennou teplotou vzduchu nad dlhodobým priemerom.Najchladnejšie ráno s minimálnou teplotou až -19,5 stupňa Celzia meteorológovia podľa doteraz dostupných údajov zaznamenali dňa 19. decembra v Čiernom Balogu. Táto hodnota však výrazne zaostala za absolútnym rekordom minimálnej dennej teploty vzduchu pre 19. december. V úvode decembra bol najchladnejší hneď jeho druhý deň, keď sa v Poprade na letisku ochladilo na -17,0 stupňov C. Do rekordne nízkej hodnoty z roku 1969 chýbalo na tejto stanici 6,5 stupňa C.Najteplejšie obdobie bolo v dňoch od 11. do 13. decembra. Maximálna denná teplota vzduchu presiahla 12. decembra v Dudinciach a Topoľčanoch hodnotu 15 stupňov Celzia. Zaujímavosťou je, že teplotné maximum bolo na spomínaných staniciach dosiahnuté už v ranných hodinách. Naproti tomu v Rimavskej Sobote a Revúcej, ktoré boli súvisle pokryté snehom, bola v ten deň maximálna teplota vzduchu len 3 stupne C.