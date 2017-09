Prvý podzemný atómový výbuch uskutočnili v USA pred 60 rokmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nevada/Bratislava 19. septembra (TASR) - Prvý podzemný atómový výbuch na svete uskutočnili Spojené štáty americké (USA) pred 60 rokmi. Došlo k nemu 19. septembra 1957 v púšti v Nevade v USA.V ten deň explodovala v podzemnom tuneli v hĺbke 274 metrov pod zemským povrchom nálož o sile 1,7 kiloton. Operácia s názvom Rainer takto neprodukovala žiadny rádioaktívny spád. Bola súčasťou 29 podobných testov, ktoré sa uskutočnili v období od 28. mája do 7. októbra 1957 pod úhrnným názvom Operation Plumbbob.Prvá atómová zbraň na svete bola výsledkom projektu Manhattan, vyrobili ju USA a vyskúšali 16. júla 1945 v americkom štáte Nové Mexiko. O niekoľko týždňov neskôr, 6. augusta 1945, zhodili Američania atómovú bombu Little Boy na japonskú Hirošimu a o tri dni neskôr dopadla bomba Fat Man na japonské Nagasaki. Zahynulo 200.000 ľudí a 15. augusta 1945 Japonsko kapitulovalo. Vojna v Tichomorí (časť druhej svetovej vojny) sa skončila.Séria testovacích výbuchov Plumbbob sa uskutočnila v čase, keď Spojené štáty americké súťažili so Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR) v jadrovom zbrojení.V roku 1963 došlo k podpisu zmluvy o obmedzení nukleárnych testov, boli zakázané skúšky jadrových zbraní vo vzduchu, vo vode a vo vesmíre. V rokoch 1951 až 1992 sa v podzemí nevadskej púšte uskutočnilo 928 testov.Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok prijalo 50. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 10. septembra 1996. Slovenská republika (SR) ratifikovala zmluvu v marci 1998 ako deviaty štát v poradí.