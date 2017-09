Prvý román Billa Clintona sa dočká seriálového spracovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - Prvý román bývalého amerického prezidenta Billa Clintona sa dočká televízneho spracovania. Práva na politický triler The President Is Missing, ktorý sa na pulty kníhkupectiev dostane až v júni 2018, kúpila televízia Showtime.Tá stojí za populárnymi projektami ako Dexter (2006 - 2013), Californication - Orgie v Kalifornii (2007 - 2014) či Homeland - Zradca (2011). The President Is Missing by sa mal na televízne obrazovky dostať ako seriál.Román The President Is Missing napísal Clinton spolu so spisovateľom Jamesom Pattersonom. Dej sa zameria na tajomné zmiznutie amerického prezidenta, ktoré sprevádza minimum informácií. Aj tie však pozná len hlava štátu. "Naozaj som si užíval písanie knihy a spoluprácu s Jimom a nemôžem sa dočkať, kedy Showtime privedie postavy k životu," vyjadril sa k novému projektu Clinton.William Jefferson "Bill" Clinton bol v rokoch 1993 - 2001 42. prezidentom USA. V roku 1994 predstavil vo východnej Európe americkú iniciatívu Partnerstvo za mier, ktorá bola predstupňom členstva ďalších štátov v Severoatlantickej aliancii (NATO).Je členom demokratickej strany. Na konte má viacero publikácií, The President Is Missing bude jeho prvé beletristické dielo.