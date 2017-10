Prvý testovací let riadenej strely uskutočnilo Nemecko pred 75 rokmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peenemünde/Bratislava 3. októbra (TASR) - Na skúšobnej základni v obci Peenemünde v Nemecku sa pred 75 rokmi 3. októbra uskutočnil prvý let riadenej strely V2 (Vergeltungswaffen-2).Testovacia základňa na pobreží Baltického mora umožňovala testovať a monitorovať riadené strely pri lete nad vodou na vzdialenosť vyše 300 km pozdĺž Pomoranského pobrežia.Riadená strela V2 vystúpila 3. októbra 1942 do výšky 84,5 kilometra a prekonala tak stratosféru.Nemecko vyvíjalo utajený program riadených striel od roku 1932. Na polostrove v Baltickom mori v tajných laboratóriách armádneho výskumného ústavu Heeresversuchsanstalt Peenemünde pracovali tímy vedcov a technikov pod vedením šéfinžiniera Wernhera von Brauna od roku 1937. Program však nadobudol prioritu až v roku 1943 a vtedy došlo k premiestneniu tajných výrobných hál riadených striel do podzemia v nemeckom vnútrozemskom pohorí Harz.Raketa V2 s dĺžkou 14 metrov, ktorej hmotnosť vrátane bojovej hlavice sa blížila k 13 tonám, bola prvou kvapalinovou balistickou strelou s navigáciou, ktorú nasadili do boja. Navigačné zariadenie založené na princípe gyroskopickej plošiny umožňovalo dosiahnuť presnosť zásahu cieľa 17 km pri dolete rakety 300 km. Výškový dostup sa pohyboval okolo 85 km.Pohon rakety zabezpečoval motor na tekuté pohonné hmoty, ktorý bol vtedajším najvýkonnejším raketovým motorom a vrcholom raketovej techniky. Jeho hmotnosť, vrátane pomocných agregátov, bola 980 kg.Po prvý raz bola riadená strela použitá pri útoku na francúzsku metropolu Paríž 6. septembra 1944. O dva dni vystrelilo nacistické Nemecko prvé riadené strely na Spojené kráľovstvo. Nemeckom použilo tieto strely aj proti Belgicku. Celkovo usmrtili riadené strely v britskom Londýne 2754 ľudí a v belgických Antverpách 1736, ďalších viac ako 11.000 ľudí bolo zranených. Odhaduje sa, že celkový počet obetí bol nižší, ako bol počet nútene nasadených, ktorí zomreli pri výrobe V2.