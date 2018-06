Prvých 15.000 Európanov môže od utorka žiadať cestovné poukazy zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok upozornila, že od nasledujúceho dňa (12.00 h SELČ) do 26. júna (12.00 h SELČ) môže prvých 15.000 mladých občanov Európskej únie vo veku 18 rokov požiadať o cestovný poukaz, vďaka ktorému budú môcť od júla 2018 do konca októbra 2018 zadarmo objavovať vlastný kontinent.Všetci žiadatelia musia mať dovŕšený vek 18 rokov k 1. júlu 2018, byť občanmi niektorej z členských krajín EÚ a byť pripravení vydať sa na cesty v priebehu leta.Od iniciatívy s názvom DiscoverEU sa očakáva, že jej účastníkom umožní lepšie pochopiť rozmanitosť Európy, tešiť sa z jej kultúrneho bohatstva, nadviazať nové priateľstvá a získať pocit európskej identity.Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics konštatoval, že DiscoverEU ponúka mladým ľuďom vynikajúcu príležitosť na objavovanie Európy.uviedol.Navracsics spresnil, že EK ponúka od utorka príležitosť zažiť 15.000, ktorých by neskôr v tomto roku a v ďalších rokoch mohlo byť ešte viac.Mladí ľudia v rámci novej iniciatívy EÚ môžu cestovať ako jednotlivci alebo v maximálne päťčlennej skupine, spravidla po železnici. V záujme neobmedzeného pohybu po celom kontinente môžu v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne spôsoby dopravy, ako sú autobusy alebo trajekty a výnimočne aj lietadlo. To umožní zapojiť sa do programu aj mladým ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.Žiadatelia musia poskytnúť svoje osobné údaje a podrobnejšie informácie o ceste, na ktorú sa chcú vybrať. Budú musieť absolvovať kvíz s piatimi otázkami, ktorý bude súvisieť s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018, iniciatívami EÚ zameranými na mladých a blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Posledná otázka je o tom, koľko mladých ľudí sa podľa nich bude uchádzať o cestovné poukazy zadarmo.Eurokomisia na základe odpovedí vyberie účastníkov, ktorí sa musia vydať na cestu od 9. júla do 30. septembra 2018. Môžu cestovať až 30 dní a navštíviť maximálne štyri zahraničné destinácie.Iniciatíva DiscoverEU má v roku 2018 rozpočet 12 miliónov eur a očakáva sa, že tento rok vďaka nej bude môcť po Európe cestovať 20.000 mladých ľudí.Prihlásiť sa dá online cez Európsky portál pre mládež: https://europa.eu/youth/discovereu_en.