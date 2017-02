Putin privítal ponuku Slovinska, aby sa tam stretol s Trumpom

Ruský prezident V. Putin a prezident USA D. Trump (kombosnímka). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. februára (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor navrhol dnes v Moskve ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že by Slovinsko mohlo zorganizovať jeho prvé stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Putin vyhlásil, že ponuku víta, ale dodal, že závisí od Washingtonu, či sa takéto stretnutie uskutoční.Po rokovaniach s Pahorom Putin povedal, že Rusko víta Trumpove vyhlásenia o potrebe obnoviť napäté rusko-americké vzťahy. Šéf Kremľa dodal, že Moskva čaká na Trumpovu vládu, kým sa pripraví na dialóg. Moskva a Washington by podľa neho mohli spoločne riešiť teroristickú hrozbu a ďalšie globálne výzvy.Slovinský prezident stretnutím s Putinom začal svoju oficiálnu návštevu Ruska. Ešte dnes bude Pahor rokovať s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom.Vo štvrtok v rozhovore pre spravodajský portál Politico Pahor povedal, že cestuje do Moskvy s cieľom "prehovoriť" Putina, aby podporil prímerie na východe Ukrajiny. Politico poznamenal, že slovinský prezident chce využiť to, že prvá dáma USA pochádza zo Slovinska, a súčasne blízke vzťahy s Ruskom.Z Moskvy Pahor zamieri do Kyjeva na rozhovory s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.citovala Pahora slovinská tlačová agentúra STA.Politico pripomenul, že Putin navštívil vlani v júli Slovinsko, hoci v uplynulých rokoch uskutočnil iba zopár bilaterálnych návštev v krajinách Európskej únie. A dodal, že hoci je Slovinsko členom NATO a podporilo sankcie EÚ voči Rusku, zastáva neutrálnejší názor na Moskvu ako mnohí jeho spojenci, čo súvisí zväčša s minulosťou.povedal Pahor portálu.Politico dodal, že misia v Rusku nie je jedinou snahou Pahora ujať sa úlohy sprostredkovateľa medzi Moskvou a Západom. V telefonickom rozhovore s Donaldom Trumpom mu Pahor navrhol, aby sa na prvom summite s Putinom stretol práve v Slovinsku.