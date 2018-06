Putin: Rusko nechce rozdeľovať Európu

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 4. júna (TASR) - Rusko sa zaujíma o Európsku úniu a nechce ju rozdeľovať, vyhlásil v rozhovore pre rakúsky verejnoprávny telerozhlas ORF ruský prezident Vladimir Putin v predvečer svojej návštevy Rakúska.povedal Putin.Prvý muž Ruskej federácie uskutoční v utorok pracovnú návštevu Rakúska. Vo viedenskom Hofburgu sa stretne so svojím rakúskym náprotivkom Alexandrom Van der Bellenom, ako aj so spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom. Putinov oficiálny program sa začne o 13.30 h na nádvorí Hofburgu, informuje kancelária rakúskeho prezidenta.Podľa agentúry TASS sa všeobecne očakáva, že obe strany budú hovoriť o perspektíve bilaterálnych rusko-rakúskych vzťahov v rozličných oblastiach, ako aj o aktuálnej situácii vo svete.Putin sa má stretnúť s podnikateľmi z oboch krajín, s ktorými bude rokovať o otázkach vzájomne prospešného obchodu a hospodárskej spolupráce, pričom stredobodom rozhovorov bude 50. výročie spustenia rozsiahleho energetického projektu - dodávok zemného plynu z bývalého Sovietskeho zväzu do Európy, tvrdí Kremeľ.Celý rozhovor s Vladimirom Putinom v rozsahu 45 minút odvysiela televízny kanál ORF 2 v pondelok o 20.15 h ako súčasť špeciálneho vydania spravodajsko-publicistickej relácie Zeit im Bild.