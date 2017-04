R. FICO: Pre získanie agentúry EMA budeme musieť výrazne zabojovať

Slovenský premiér Robert Fico prichádza na summit lídrov členských krajín EÚ v Bruseli vo štvrtok 20. októbra 2016. Všetkých 28 lídrov členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok v Bruseli stretli prvýkrát od britského rozhodnutia opustiť spoločenstvo. Summit zameraný na migráciu a vzťahy s Ruskom sa bude odohrávať v tieni humanitárnej krízy v sýrskom meste Aleppo a v čase, keď je pre hroziaci neúspech obchodnej dohody s Kanadou v stávke renomé EÚ. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 29. apríla (TASR) - Snaha získať jednu z dvoch agentúr Európskej únie z Londýna, ktoré sa po brexite musia presťahovať z územia Británie, bude predmetommedzi členskými štátmi EÚ. Uviedol predseda vlády SR Robert Fico po skončení mimoriadneho summitu 27 lídrov venovaného odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.Fico pripomenul, že v rámci dnešných rokovaní o politických usmerneniach pre rokovania o brexite sa spomenula aj téma dvoch európskych agentúr - Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskej bankovej agentúry (EBA), ktoré majú sídlo v Londýne. Spresnil, že procedúru ich presídlenia premiéri a prezidenti schvália na júnovom summite EÚ a neskôr v septembri prijmú konečné rozhodnutie o nových sídlach.Po vystúpení Británie z EÚ sa obe agentúry v súvislosti s platnou európskou legislatívou budú musieť presťahovať na územie EÚ. V piatok sa do tohto procesu zapojilo aj Slovensko, keď podniklo nevyhnutný krok a oficiálne požiadalo o presun agentúry EMA do Bratislavy.uviedol Fico.Podľa jeho slov na dnešnom stretnutí premiérov Vyšehradskej štvorky sa pokúsil zalobovať za Slovensko, ako však dodal, záujem o obe agentúry majú aj naši regionálni partneri z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Český premiér Bohuslav Sobotka však v Bruseli potvrdil iba záujem Prahy o EBA a pripustil vzájomnú podporu v tejto otázke so Slovenskom.Na otázku TASR, či Slovensko hľadá aj ďalších spojencov, premiér uviedol, že momentálne nám toa zabojujeme za náš záujem až v septembri, keď to bude najaktuálnejšie.Upozornil, že je potrebné čo najskôr sa dohodnúť na nových sídlach agentúr, aby mestá, ktoré ich získajú, mali dostatok času na prípravu technického a legislatívneho zázemia pre zamestnancov týchto agentúr.