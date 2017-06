R. Fico prisľúbil Bardejovu 300.000 eur na most v časti Dlhá Lúka

Na snímke vpravo predseda vlády SR Robert Fico, archívna foto. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bardejov 8. júna (TASR) – Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) dnes na východe Slovenska absolvoval pracovný výjazd, počas ktorého sa stretol so študentmi Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach a Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove, s ktorými hovoril na tému Slovensko a Európska únia (EÚ). Ako informoval na tlačovej besede v Bardejove, študenti majú jasno v tom, či má byť Slovensko v jadre, alebo má hrať nejaké druhoradé husle v EÚ. V diskusii s mladými ľuďmi premiér nadobudol pocit, že mu dávajú v tomto smere podporu.Fico si dnes v Bardejove pozrel hradby a historické centrum mesta, o ktorom sa vyjadril, že je mimoriadne atraktívnym miestom. Na to by podľa neho mala vsadiť aj samospráva. Prisľúbil mestu, že okrem dotácie, ktorú dostáva od ministerstva financií na rekonštrukciu historických pamiatok, sa pokúsi aj vláda túto sumu zvýšiť.Samospráva potrebuje kúpiť niektoré budovy, ktoré špatia jeho historický ráz, a zveľadiť ich, čím zvýši potenciál v oblasti cestovného ruchu. Premiér prisľúbil Bardejovčanom aj peniaze na výstavbu mosta v časti Dlhá Lúka, ktorý zničili záplavy v rokoch 2001 a hlavne 2010. Primátor mesta Boris Hanuščak konkretizoval, že starý most chcú zbúrať a postaviť na jeho mieste nový most, celkové náklady odhaduje na vyše 400.000 eur.uviedol premiér.V Bardejovskom okrese je 16-percentná nezamestnanosť. Fico informoval, že vláda rozširuje počet okresov z 12 na 17, kde plánuje dať do života akčné plány a pomôcť tak ich rozvoju. Zákon je pripravený a mal by ísť na rokovanie do Národnej rady SR v septembri. Preto vidí výjazdové rokovanie vlády v Bardejove do konca roka za veľmi realistické.Predseda vlády navštívil v Bardejove aj hnedý priemyselný park, kde sa stretol s vedením firiem DLK, s.r.o., a Rompa CZ, s.r.o., a prezrel si výrobné priestory, na revitalizáciu ktorých získalo mesto financie z EÚ. Hanuščak informoval, že do konca tohto roka prvá z firiem bude zamestnávať 50 – 60 ľudí, Rompa asi 70 a v ďalšom roku tento počet zvýši na 100 pracovníkov. O priestory v priemyselnom parku majú záujem aj ďalšie firmy z oblasti automobilového priemyslu a firma, ktorá robí potlače pre značkové výrobky. Termíny podpisu zmlúv primátor nechcel špecifikovať. V celom priemyselnom parku by sa malo zamestnať minimálne 350 ľudí.