R. Fico: V dvojičke Pellegrini - Fico vidím veľký potenciál

Na snímke vľavo predseda strany SMER-SD Robert Fico a vpravo podpredseda SMER-SD Peter Pellegrini počas brífingu s novinármi po pracovnom sneme strany SMER-SD v Častej - Papierničke 26. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke vľavo predseda strany SMER-SD Robert Fico a vpravo podpredseda SMER-SD Peter Pellegrini počas brífingu s novinármi po pracovnom sneme strany SMER-SD v Častej - Papierničke 26. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Častá 26. apríla (TASR) – Medzi predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom je absolútna vzájomná dôvera. Vyhlásil to Fico po skončení pracovného snemu v Častej - Papierničke."Za ten ťažký mesiac, ktorým sme prešli, nedošlo k žiadnym trecím plochám. Je jasná dohoda, že musí chodiť predseda vlády na koaličné rady. Musí byť súčasťou vážnych rozhodnutí, ktoré na politickej úrovni prijmeme. Ja vidím v dvojičke Fico - Pellegrini alebo Pellegrini - Fico obrovský potenciál," povedal šéf sociálnych demokratov.Vládna strana Smer-SD na sneme zmenila stanovy. Nové predsedníctvo má menej členov, spolu 15. Členmi sú predseda Robert Fico, podpredsedovia Robert Kaliňák, Juraj Blanár, Peter Pellegrini (premiér), Peter Kažimír (minister financií), Peter Žiga (minister hospodárstva), Richard Raši (vicepremiér pre investície) a generálny manažér Viktor Stromček.Strana k nim zvolila aj ďalších siedmich nových členov. Sú nimi Jaroslav Baška, Martin Glváč (podpredseda NR SR), Ladislav Kamenický, Ľubomír Petrák, Denisa Saková (ministerka vnútra), Marián Saloň (štátny tajomník na ministerstve obrany) a Miroslav Číž.Fico tiež na tlačovej konferencii naznačil, že by mal zostať v Národnej rade SR. Donedávna sa spomínalo, že by mohol z parlamentu odísť. "Chcem mať väčšiu mieru zodpovednosti v Národnej rade. Chcem podstatne viac mať možnosť koordinovať prácu poslaneckého klubu, chcem mať podstatne väčšiu možnosť dávať dohromady iniciatívy vlády a poslaneckého klubu, aby to bolo dobre skoordinované. Chcem trošku rozbehať poslanecký klub," uviedol.Fico tiež potvrdil, že Ľubica Rošková, ktorá čelí podozreniam v kauze agrodotácií a pozemkov, má pozastavené členstvo v strane Smer-SD. Strana sa podľa jeho slov na sneme hlbšie nezaoberala žiadnymi prípadmi, ktoré sú medializované, zaoberala sa len fungovaním strany. K vyšetrovaniu povedal, že chce, aby sa všetko preverilo. "Nikto nikomu nebude brániť, aby sa preverili všetky okolnosti akéhokoľvek podozrenia. A mne je jedno, či to je prezident SR, takisto sa preskúmajú aj podozrenia pani Roškovej," vyhlásil.Komunálne voľby bude Smer-SD riešiť na jeseň a v prvý decembrový týždeň sa zíde slávnostný snem strany.