R. KALIŇÁK: Je dobre, že inšpekcia prešetrí zásah voči Rómom v Zborove

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas 59. schôdze vlády SR v Bratislave 17. mája 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) súhlasí s tým, že policajný prezident Tibor Gašpar posunul na policajnú inšpekciu video zachytávajúce policajný zásah pri konflikte Rómov v Zborove (okres Bardejov). Kaliňák to uviedol po dnešnom zasadnutí vlády.Minister nechcel hodnotiť adekvátnosť policajného zásahu. Vysvetlil to tým, že videu chýba prvá polovica, ktorá zachytáva konflikt Rómov predchádzajúci príchodu polície. „“ poznamenal.“ zdôraznil šéf rezortu.Verejnoprávna RTVS dnes na sociálnej sieti zverejnila video, ktoré sa podarilo získať Centru pre práva Rómov. Zachytáva scénu v Zborove, kde 16. apríla tohto roku privolali policajnú hliadku pre šarvátku medzi Rómami.RTVS zákrok opísala tak, že niekoľko policajtov sa zaháňa obuškami aj na deti, jeden z nich surovo sotí do staršej ženy, ktorá stojí pokojne bokom a zrazí ju na zem. „“ uviedli redaktori RTVS.Rómovia podľa telerozhlasu tvrdia, že zásah si natočili viacerí, zachovalo sa však len toto jediné video. Pracovníkom Centra pre práva Rómov povedali, že večer po zásahu sa totiž policajti vrátili a donútili ich ostatné videá z telefónov vymazať.Policajný prezident Tibor Gašpar uviedol, že viaceré zo zákrokov sa mu zdajú zjavne neprimerané. „“ cituje RTVS Gašpara.