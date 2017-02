R. Ondrejcsák: Nežijeme v mierových časoch, do Európy sa vrátila vojna

Na snímke štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. februára (TASR) – Výdavky na obranu by sa mali zvyšovať, a to nielen preto, že to od nás požadujú spojenci, ale aj kvôli tomu, že je to v záujme Slovenska. Už totiž neplatí, že žijeme v mierových časoch. Do Európy sa vrátila vojna, a to aj k našim hraniciam. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák (nom. Most-Híd).uviedol Ondrejcsák. Na Ukrajine podľa jeho slov prebiehala konvenčná vojna medzi dvoma štátmi, došlo aj k anexii časti územia. Preto by sa malo podľa jeho slov pokračovať v navyšovaní obranných výdavkov.Bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) uviedol, že mu pri tejto téme chýba celospoločenská dohoda. Armáda podľa neho potrebuje mať stabilný rozpočet na viacero rokov dopredu. Preto prichádza s vlastnou legislatívnou iniciatívou, do ktorej chce zapojiť všetky parlamentné demokratické strany.uviedol v relácii Galko s tým, že tento zákon by mal byť ústavný.Obaja v diskusii viackrát poukázali na to, že ministerstvo by malo otvorenejšie komunikovať obranné témy aj smerom k verejnosti. Ondrejcsák taktiež pripustil, že ozbrojené sily nie sú v priaznivom stave. Najkľúčovejšou prioritou je podľa neho výstavba mechanizovanej brigády. Túto brigádu je napríklad potrebné prezbrojiť obrnenými transportérmi. Zdôraznil, že je v záujme Slovenska, aby boli ozbrojené sily v prípade potreby a nejakej krízy pripravené reagovať.dodal.