R. RAŠI: Novelou volebného zákona štát ušetrí státisíce eur

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – Podľa primátora mesta Košice Richarda Rašiho novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva štát ušetrí státisíce eur a voliči nebudú musieť ísť voliť v priebehu jedného roka trikrát. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.Cieľom novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva je, aby sa nezmyselne nemíňali peniaze všetkých občanov na doplňujúce voľby, v ktorých by zvolení primátori a starostovia získali mandát len na pol roka, teda do konania riadnych komunálnych volieb v novembri 2018. Reagovala hovorkyňa na dnešné vyhlásenie opozície, ktorá posiela volebný zákon na Ústavný súd SR.uviedla v stanovisku hovorkyňa.Ďalej spresnila, že schválená novela sa týka všetkých miest a obcí na Slovensku, v ktorých primátori a starostovia kandidujú za predsedov vyšších územných celkov a v ktorých nebude musieť štát v prípade ich úspešnej kandidatúry zbytočne utrácať peniaze za zorganizovanie doplňujúcich volieb." konštatovala hovorkyňa.Odmieta tvrdenie opozície, že schválením tejto novely zákona bude samospráva nefunkčná, keďže mestské rady, mestské zastupiteľstvá a ich komisie budú ďalej pravidelne rokovať.dodala.Podnet na Ústavný súd SR dnes podalo 43 opozičných poslancov zo strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina. Sú presvedčení, že právna norma, podľa ktorej budú doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období vyhlásené najneskôr do 31. októbra 2017, upiera občanom volebné právo.Opozícia tiež tvrdí, že novela má byť v prospech košického primátora Richarda Rašiho (Smer-SD). Nazývajú ju preto lex Raši. Podľa opozície totiž má zabezpečiť, aby v prípade zvolenia Rašiho za predsedu Košického samosprávneho kraja nenastúpil do čela mesta nový primátor, ale človek, ktorého si vyberie Raši. Koalícia už obvinenia odmietla.