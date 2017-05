R. STEER: Jediným pozitívom brexitu je slabá libra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Praha 19. mája (TASR) - Brexit bol zlým rozhodnutím, ktoré nepomôže britskej, ale ani svetovej ekonomike. Vo Veľkej Británii z neho nezíska nikto žiadnu výhodu. V rozhovore pre TASR to povedal celosvetový šéf britskej stavebnej firmy Richard Steer.konštatoval Steer s tým, že Veľká Británia bude menej atraktívna pre investorov.zdôraznil Steer.Rokovania o brexite medzi Európskou komisiou a britskou vládou sa ešte nezačali, no podľa Steera by bol najhoršou alternatívou takzvaný tvrdý brexit.dodal Steer.Rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o brexite sa začnú až po britských predčasných voľbách, ktoré budú 8. júna. Prioritou na rokovaniach o brexite budú práva občanov, finančné vyrovnanie a dohoda o hraničnom režime, najmä v Írsku. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier predpokladá, že dostatočný pokrok v rokovaniach by mohli obe strany dosiahnuť na jeseň 2017. Potom by EÚ mohla začať rokovať s Londýnom o nastavení vzťahov po brexite, čo sa týka najmä budúcej podoby obchodných vzťahov. Plán EÚ počíta s uzavretím finálnej dohody v októbri 2018.Dátum skutočného brexitu bol stanovený na 29. marca 2019, ak sa dovtedy Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení dvojročného rokovacieho obdobia. Obdobie medzi októbrom 2018 a marcom 2019 by malo slúžiť na ratifikáciu vyrokovanej dohody oboma stranami.