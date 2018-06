R. Sulík: Smer-SD a SNS si kupujú hlasy za peniaze nás všetkých

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. júna (TASR) - Koaličné strany Smer-SD a SNS si svojimi sociálnymi balíčkami kupujú hlasy voličov za peniaze nás všetkých. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf opozičnej SaS Richard Sulík.odporučil.Na margo návrhu SNS znížiť DPH na cestovný ruch, Sulík podotkol, že aj to je na pohľad pekné opatrenie, ale rozumnejšie by bolo snažiť sa mať čo najnižšiu sadzbu na úplne všetko.zdôraznil.Sulík nesúhlasí ani so zastropovaním veku odchodu do dôchodku, s ktorým prišiel Smer-SD.myslí si.Na margo prezidentských volieb poznamenal, že nie je veľmi dobré, ak strany stavajú vlastných kandidátov len preto, aby sa zviditeľnili či preferenčne sa posilnili.odkázal Sulík s tým, že túto lavínu spustil prezident Andrej Kiska svojím rozhodnutím opätovne nekandidovať.Podľa Sulíka ak Kiska v ďalšej politickej etape, ktorú avizuje, spojí strany Progresívne Slovensko a Spolu, môže to mať zmysel.konštatoval Sulík.Líder SaS sa ako europoslanec nevyhol ani téme zahraničnej politike. Na margo sankcií voči Rusku povedal, že SaS ich síce na začiatku podporovala, v súčasnosti po štyroch rokoch v nich však už nevidí zmysel.dodal.