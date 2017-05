R. VASS: GLOBSEC patrí medzi tri najdôležitejšie konferencie v Európe

Na archívnej snímke Róbert Vass. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. mája (TASR) – Prezident medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC a zároveň jeden z jej zakladateľov Róbert Vass tvrdí, že GLOBSEC je medzi troma najdôležitejšími konferenciami v Európe a piatimi na svete. Dnes sa v Bratislave začína jeho 12. ročník.konštatoval Vass.Považuje ho za úžasný príbeh zo Slovenska. Podľa neho nejde iba o trojdňovú konferenciu, ale je vyjadrím toho, čím chce Slovensko byť.zdôraznil.Bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2017 Bratislava Forum potrvá do nedele (28.5.). Zúčastní sa na nej najviac účastníkov doteraz - 1300 zo 70 krajín, pričom podiel žien je 40 percent k 60 percentám mužov. Na konferencii bude 28 panelových diskusií a 150 rečníkov, ktorí vystúpia.Otvoria ju minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, slovenský a poľský prezident Andrej Kiska a Andrzej Duda. V nedeľu sa skončí panelovou diskusiou, v rámci ktorej vystúpia slovenský a český premiér Robert Fico a Bohuslav Sobotka a prezident Európskej rady Donald Tusk.Na konferencii sa celkovo zúčastnia štyria prezidenti, traja premiéri a 12 ministri zahraničných vecí vrátane tureckého Mevlüta Čavušogla. Ďalej medzi vplyvnými hosťami bude napríklad zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová, predseda Európskej rady Donald Tusk, estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová, stratég, geopolitický expert a profesor medzinárodných vzťahov na Harvarde Stephen Walt či poradcovia z Bieleho domu, ktorí sú v užšom tíme amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po prvý raz sa na konferencii zúčastní i predstaviteľ ruskej dumy Viačeslav Nikonov.V porovnaní s minulými rokmi bude oveľa viac účastníkov aj zo súkromného sektora a viac ako 200 predstaviteľov z médií, ako sú napríklad AP či Guardian.Hlavnou témou konferencie je Adaptácia na budúcnosť, respektíve v budúcnosti (Adapting (to) the Future). Tematicky je rozdelená na štyri kľúčové oblasti – na štvrtú priemyselnú revolúciu, globálne zmeny a trendy, na to, či demokracia je schopná prežiť informačnú revolúciu, na budúcnosť Západu a západných inštitúcií, nové prostredie a na globalizáciu verzus protekcionizmus.