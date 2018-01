Rada Európy odsúdila podpaľačský útok v Ingušsku

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Rada Európy (RE) odsudzuje podpaľačský útok, ku ktorému došlo v noci z utorka na stredu v Nazrani, v kancelárii ruskej organizácie na ochranu ľudských práv Memorial. Uviedol to generálny tajomník RE Thorbjörn Jagland.uviedol Jagland v správe pre médiá.Upozornil, že mimovládne organizácie pre ľudské práva zohrávajú dôležitú úlohu v občianskej spoločnosti vo všetkých členských štátoch Rady Európy, ktorej súčasťou je aj Ruská federácia, a ich práca musí byť chránená.Zároveň dodal, že aj ďalšie nedávne udalosti na severnom Kaukaze, vrátane zadržania šéfa kancelárie Memorial v Groznom v Čečensku Ojuba Titijeva, vyvolávajú veľké obavy predstaviteľov RE.odkázal Jagland do Moskvy.Internetová stránka ruskej rozhlasovej stanice Radio Free Europe /Radio Liberty spresnila, že k útoku, ktorý označila za "teroristický", došlo v noci o 3.30 h miestneho času, keď dvaja zamaskovaní muži s pomocou rebríka prenikli cez okno na druhé poschodie budovy, kde sa nachádza miestna pobočka organizácie Memorial. Podpaľačský útok odsúdila aj medzinárodná organizácia Amnesty International, podľa ktorej ide o zlovoľný útok, ktorý je súčasťou "koordinovaných útokov" na organizáciu Memorial.Organizácia Memorial je známa okrem iného odhaľovaním zneužívania a pozmeňovania histórie Ruska, v oblasti severného Kaukazu sa angažuje v oblasti ľudských práv. V júli 2009 aktivistku za ľudské práva Nataliju Estemirovú pracujúcu pre Memorial neznámi páchatelia uniesli z jej domu v Groznom v Čečensku. Našli ju zavraždenú a so stopami brutálneho násilia pri ingušskom hlavnom meste Nazraň.(spravodajca TASR Jaromír Novak)