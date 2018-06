Rada Európy žiada Rusko, aby prepustilo ukrajinského režiséra Sencova

Na archívnej snímke z 21. júla 2015 Oleh Sencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. júna (TASR) - Rada Európy vyzvala v stredu Rusko na prepustenie ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý už vyše mesiaca drží hladovku vo väzení v Rusku.Tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland počas stretnutia s ruskou komisárkou za ľudské práva Taťjanou Moskaľkovovou uviedol, že Oleh Sencovinformovala tlačová agentúra Interfax.V stredu zároveň právnici uväzneného režiséra informovali, že Európsky súd pre ľudské práva vyzval Sencova na ukončenie hladovky. Súd tiež apeloval na Rusko, aby do 27. júna poskytlo podrobnosti o stave Sencova a o tom, ako sú vo väzení zabezpečené jeho práva.Sencov je väznený v Rusku, v západosibírskom meste Labytnangi na území Jamalskoneneckého autonómneho okruhu. Od 14. mája drží hladovku za prepustenie 64 ukrajinských občanov, ktorých považuje za politických väzňov.Sencova zadržali na Kryme v roku 2014 po tom, ako Rusko tento polostrov anektovalo. Súd ho poslal do väzenia na 20 rokov pre plánovanie teroristického činu, čo však on sám popiera.