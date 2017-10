Rada pre vysielanie bude tri týždne monitorovať kampaň

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) bude od soboty (14.10.) až do volieb do orgánov samosprávnych krajov (4.11.) vykonávať špeciálny monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane. Rada bude monitorovať štandardne vysielané spravodajské a publicistické relácie rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i špecializované predvolebné diskusné programy. Vysielanie bude kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.Špecializované diskusné programy predstavujúce kandidátov na predsedov VÚC a krajských poslancov môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim 48 hodín pred dňom ich konania, teda od 14. októbra do 1. novembra.spresnila Jelčová.Hoci vysielatelia nie sú povinní predložiť rade na schválenie projekt diskusií, ich zaradením môže dôjsť k dočasnej zmene programovej skladby vysielania, čo sú vysielatelia rade povinní oznámiť do 15 dní od vzniku zmeny. O zaradení diskusných programov pred blížiacimi sa voľbami informoval radu len Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).podotkla Jelčová. Volebné moratórium pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie platí až do skončenia hlasovania. Teda v období od 2. novembra 2017 od 7.00 h do 4. novembra do 22.00 h.Obmedzenia platia aj pre zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať v období 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania v deň konania volieb. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov je 21. október do polnoci.uviedla hovorkyňa RVR.Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízii je podľa rady v súvislosti s voľbami do samosprávnych krajov zakázané. Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu, a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa toto obmedzenie nevzťahuje.