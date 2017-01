RADÍME: Správne reagujúci rodič na zlé vysvedčenie je pripravený rodič

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. januára (TASR) – Ak chcú rodičia správne reagovať na zlé vysvedčenie svojho dieťaťa, musia byť na túto situáciu pripravení. Predídu tak skratovým reakciám, ktoré nikomu a ničomu nepomôžu. Pre TASR to uviedla psychologička Daniela Čechová.Odborníčka upozornila, že ten, kto je v strese a je ovládaný negatívnymi emóciami, nereaguje správne a už vôbec nie výchovne. To, čo v takej situácii povie, či lepšie povedané zakričí, by neskôr najradšej vzal späť. "Tým, že takto vyventilujeme nahromadený hnev v našom vnútri sa nám možno na krátku chvíľu uľaví, no z dlhodobého hľadiska to nemá žiadny pozitívny efekt ani pre nás, ani pre náš vzťah k dieťaťu," upozornila Čechová.Poukázala na to, že rodičia, ktoré sa o svoje dieťa zaujímajú, nemôžu byť prekvapení zlým vysvedčením. "Signály, indície o tejto možnosti prichádzajú prostredníctvom školských výsledkov už v priebehu polroka, rodičia si preto už dopredu môžu premyslieť, ako budú reagovať a čo dieťaťu povedia," uviedla. Súhlasí s tým, že rodičom v tom môže pomôcť i to, ak si spomenú na vlastné zlyhania a neúspechy zo školských čias i to, ako sami ako deti prežívali pocit nezdaru. Pripomínať by si mali tiež to, že ak dieťa vo všeobecnosti potrebuje cítiť podporu svojich rodičov, v situácii keď sa mu nedarí to platí o to viac."Aj to je myslím dôvod brať to celé ako možnosť výchovného efektu, založeného na pozitívnom prístupe," uviedla Čechová. "V každej situácii by sme mali vedieť nájsť to pozitívne, preto aj v týchto prípadoch odporúčam všímať si pozitívne momenty na vysvedčení, ktoré svedčia o úspechu a šikovnosti dieťaťa," poradila. Čechová je presvedčená, že práve pozitívny prístup, na rozdiel od trestov, zákazov či reakcií vyjadrujúcich sklamanie, vie motivovať. "A ak je niečo predpokladom reálneho zlepšenia, tak je to práve motivácia," upozornila.Vo všeobecnosti podľa psychologičky platí, že rodičia by nemali mať v prípade svojich detí prehnané, nereálne očakávania a nemali by sa ani pozerať na svoje dieťa v škole iba optikou známok. "Jednak známky nemusia spravodlivo hodnotiť vedomosti a už vôbec nie potenciál dieťaťa. A navyše, ani tie najlepšie známky automaticky neznamenajú, že dieťa získa kompetencie a zručnosti, vďaka ktorým sa mu bude v živote dariť," pripomenula Čechová.