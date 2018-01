Rádio_FM spustilo hlasovanie v prvom kole Rádiohláv

Z udeľovania cien Radio Head Awards 2014 v Bratislave, 15. marca 2015. Na archívnej snímke Pišta Vandal z Čadu s cenou v kategórii Nahrávka roka 2014 Hard & Heavy za Čertovu kovadlinu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Poslucháči verejnoprávneho Rádia_FM budú po desiaty raz rozhodovať o držiteľoch ocenení Rádiohlavy v kategóriách Album roka, Singel roka, Debut roka a Objav roka. Hlasovanie spustilo Rádio_FM v pondelok 8. januára a potrvá do 4. februára na webe radiohlavy.sk. Nominácie na Radio_Head Awards 2017 budú známe 5. februára.O oceneniach tých najlepších slovenských hudobníkov za uplynulý rok rozhodnú odborné poroty aj v žánrových kategóriách Elektronická hudba, Hard and Heavy, Hip-Hop / Rap / R'n'B, World Music / Folk, ale i v kategóriách zastrešených Rádiom Devín – jazzová, klasická a experimentálna hudba.Svoju cenu udelia tiež hudobní kritici a počas slávnostného večera, ktorý bude 15. marca v Bratislave, poslucháči zároveň spoznajú aktuálneho držiteľa Ocenenia za prínos do hudby, ktoré v minulosti získali Marián Varga či zosnulý publicista Juraj Kušnierik.Minulý rok si sošky, ktoré podľa návrhu šperkárky Bety K. Majerníkovej vytvorila sochárka Mira Podmanická, odniesli napríklad Katarína Máliková, B-Complex, Keosz, Ľudové mladistvá, Billy Barman či Vec.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.