Rakúsko možno vydá Poliaka podozrivého z vraždy spred 19 rokov

Viedeň 25. apríla (TASR) - Vydanie Poliaka Pawla K., hľadaného vo vlasti pre dôvodné podozrenie z vraždy 17-ročnej tínedžerky spred takmer 19 rokov, na trestné stíhanie do jeho rodnej krajiny označil dnes Vrchný krajinský súd vo Viedni za prípustné.Posledné slovo vo veci vydania bude mať rakúsky minister spravodlivosti, justícia však námietky právneho zástupcu zadržaného Poliaka zmietla zo stola.Rakúska polícia zadržala podozrivého 9. januára 2017 ráno vo Viedni, a to na základe európskeho zatykača z Poľska. Stalo sa tak po tom, čo po kontrole registrov kompetentní zistili, že hľadaná osoba je prihlásená vo viedenskej štvrti Meidling. Kriminalisti na danej adrese zistili, že tam hľadaný skutočne žije, a to spoločne s manželkou a dvoma deťmi. Keďže chceli deti ušetriť pohľadu na otcovo zadržanie, muža po niekoľko dní sledovali s cieľom vystihnúť najvhodnejšiu chvíľu pre jeho zadržanie. Napokon sa tak stalo v spomínaný deň ráno v jeho bydlisku. Muž nekládol odpor a vyhlásil, že so zadržaním rátal.Kauza je neobvyklá nielen kvôli obdobiu, ktoré uplynulo od hrdelného zločinu do zadržania podozrivého, ale i kvôli tvrdeniam, že k zadržaniu doteraz nedošlo vďaka príbuznej podozrivého - bývalej vysokopostavenej poľskej političke -, ktorá tomu však pre stratu postavenia už nemohla ďalej brániť.V Poľsku čelilo obvineniam zo spoluúčasti na tomto zločine v rôznej podobe medzičasom už celkovo deväť osôb vrátane otca hlavného podozrivého, šiestich bývalých alebo súčasných príslušníkov policajného zboru a exkolegyne zavraždenej uvádzanej so skratkou Renata G.-D., ktorá sa mala opakovane dopustiť falošnej výpovede, vyplýva z informácií spravodajskej televízie TVN24.Muž, ktorý mohol byť svedkom zločinu a ktorý sa chválil tým, že za informácie o páchateľovi môže získať vypísanú odmenu, prišiel pred niekoľkými rokmi podľa informácií internetového serveru onet.pl o život za záhadných okolností. Naposledy ho živého videli, keď v spoločnosti neznámych osôb nastupoval do motorového vozidla. Jeho telo vydala rieka po niekoľkých mesiacoch a prípad uzavreli ako samovraždu.Obeťou brutálnej vraždy sa v noci na 14. augusta 1998 stala 17-ročná Ywona Cyganová, ktorej telo istý roľník našiel niekoľko hodín po jej návšteve v klube bez známok života na svojom poli v okolí Szczucina. Tínedžerka mala okolo krku drôt a jej tvár bola zohavená, nohavice i spodná bielizeň bola sčasti zvlečená, ruky nešťastníčky spútané. Zrejme sa však nenašli stopy po znásilnení a za príčinu úmrtia bolo označené udusenie.