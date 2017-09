Rakúsko vydá dlhopis so storočnou splatnosťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 12. septembra (TASR) - Dlhodobo nízke úrokové sadzby umožňujú Rakúsku prvýkrát vydať dlhopis so splatnosťou 100 rokov, čiže do 20. septembra 2117. Doteraz bola maximálna lehota splatnosti 70 rokov.Podľa hovorcu rakúskej Spolkovej finančnej agentúry Christiana Schreickeisa emisia vzbudila veľký záujem. Krátko pred uzatvorením objednávok dosiahol dopyt po cennom papieri hodnotu vyše 11 miliárd eur. A to aj napriek tomu, že úroky nie sú vysoké: výnos sa pohybuje od 2,00 % do 2,05 %.Dôvodom pre vysoký dopyt je politika nulových úrokov Európskej centrálnej banky, ktorá výrazne znižuje výnosy na kapitálových trhoch. Týka sa to najmä denných a fixovaných vkladov, ako aj dlhopisov, pomocou ktorých si firmy a štáty zabezpečujú nové finančné prostriedky.Keďže investori už prakticky nezarábajú, tešia sa z každého cenného papiera, ktorý im sľubuje pravidelné platby. V tomto prípade počas 100 rokov. Navyše dlhopisy s kratšou splatnosťou ponúkajú ešte nižšie výnosy. Na druhej strane investori sa púšťajú aj do určitého rizika, ak by sa Rakúsko do roka 2117 dostalo do platobných problémov.