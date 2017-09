Rakúsko vydá Rusku údajného šesťnásobného vraha Aslana G.

Rakúsky policajt, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 12. septembra (TASR) - Údajného šesťnásobného vraha Aslana G., o ktorého vydanie žiada Generálna prokuratúra Ruskej federácie, dnes opäť zadržali vo Viedni. Informáciu internetového vydania denníka Kronen Zeitung potvrdili pre tlačovú agentúru APA policajné zdroje.Ešte v roku 2015 viedenský súd rozhodol o prípustnosti vydania Aslana G. na trestné stíhanie do Ruskej federácie. Voči tomuto verdiktu sa dotyčný odvolal, avšak vrchný krajinský súd v rakúskej metropole potvrdil dnes rozhodnutie prvostupňového súdu a sťažnosť Aslana G. zamietol. Následne dal zelenú vydaniu aj rakúsky minister spravodlivosti Wolfgang Brandstetter.Z iniciatívy viedenskej prokuratúry vydali na muža následne zatykač a po zadržaní ho previezli do justičného zariadenia vo Viedni.O vydanie muža, ktorý strávil vo väznici Viedeň-Josefstadt 13 mesiacov, kým sa vo februári 2016 po zložení kaucie 100.000 eur dostal na slobodu, usilovalo aj Bulharsko pre falšovanie dokumentov, konkrétne cestovného pasu. Balkánska krajina však napokon žiadosť stiahla.Ruského občana zadržali v januári 2015 na Hlavnej železničnej stanici vo Viedni. Vo vlasti ho hľadajú, pretože mal podľa tamojších orgánov činných v trestnom konaní usmrtiť ako šéf organizovanej zločineckej skupiny šesť jej členov, a to v období od novembra 2012 do októbra 2013. Aslan G. mal objednať aj fyzickú likvidáciu troch ďalších osôb, a to od decembra 2012 do júna 2013. Pri týchto atentátoch však vytipované osoby prežili.Spomínaný gang má údajne na svedomí aj vraždy severoosetského vicepremiéra Kazbeka Pagijeva a starostu Vladikavkazu Vitalija Karajeva z roku 2008.