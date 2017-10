Rakúsky futbalista Junuzovič ukončil reprezentačnú kariéru

Zlatko Junuzovič (vpravo). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Viedeň 13. októbra (TASR) - Päťdesiatpäťnásobný rakúsky futbalový reprezentant Zlatko Junuzovič sa rozhodol ukončiť kariéru v národnom mužstve. Stredopoliar Werderu Brémy sa chce ďalej koncentrovať na pôsobenie v klube a viac sa venovať svojej rodine.Junuzovič ohlásil koniec reprezentačnej kariéry prostredníctvom klubovej webstránky.uviedol 30-ročný Junuzovič.Rodák zo srbskej Loznice vydal svoje vyhlásenie pár dní po tom, čo sa Rakúšania rozlúčili s kvalifikáciou MS 2018, v ktorej sa im nepodarilo vybojovať miestenku do Ruska. V D-skupine obsadili až štvrté miesto za víťazom Srbskom, druhým Írskom a tretím Walesom. Junuzovič, ktorý naposledy hral za Rakúsko ešte v júni proti Írsku, sa iba nedávno vrátil do kádra Werderu po zranení. Brémy budú potrebovať jeho pomoc v boji o zotrvanie v najvyššej nemeckej súťaži, po siedmich stretnutiach bundesligovej sezóny figurujú v tabuľke so ziskom štyroch bodov na predposlednom 17. mieste.