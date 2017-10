Nelly *

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

SEATTLE 7. októbra (SITA/AP) - Amerického rappera a herca Nellyho v sobotu zatkli po tom, ako ho istá žena obvinila zo znásilnenia. Umelcov právnik Scott Rosenblum obvinenie označil za vymyslené. "Nelly je pripravený využiť všetky právne prostriedky na získanie náhrady škôd spôsobených týmto jednoznačne falošným obvinením," uviedol v e-maili.Hovorca polície v meste Auburn Steve Stocker informoval, že 42-ročného Nellyho, ktorého občianske meno je Cornell Iral Haynes Jr., zadržali v autobuse, ktorým sa presúva v rámci aktuálneho turné. Rapper v piatok vystupoval v Auburne a v sobotu večer sa mal predstaviť v Ridgefielde, v štáte Washington.* sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1993, keď založil skupinu St. Lunatics. Tá má na svojom konte zatiaľ iba jednu štúdiovku s názvom Free City (2001) a kompiláciu Who's The Boss (2006). Ako sólový interpret debutoval albumom Country Grammar (2000), po ktorom nasledovali nahrávky Nellyville (2002), Sweat (2004), Suit (2004), Brass Knuckles (2008), 5.0 (2010) a M.O. (2013).Okrem toho vydal aj kompilácie Sweatsuit (2005) a The Best Of Nelly (2009). Na konte má tri ceny Grammy. Ako herec sa predstavil v snímkach Snipes (2001), Za mrežami (2005) a Reach Me (2014) či v seriáli C.S.I.: Kriminálka New York (2004 - 2013).style="text-decoration: underline">Rappera Nellyho zatkli za znásilnenie, obvinenie odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.